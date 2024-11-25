立委要中研院爭取中火採去碳燃氫 院長廖俊智：朝此方向努力

中火二期環評案引發爭議。中研院與台電合作研發去碳燃氫技術，整合台電引進的國內第1套65kW混氫型微氣渦輪發電系統，成功以混氫10%比例運轉發電，明年起編列「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」。教委會今天審中研院預算，吳沛憶、羅廷瑋等多位立委關心此一新能源，質疑此一試驗計畫並未納入中火為實驗場域，希望中研院向政府爭取在中火使用去碳燃氫。中研院長廖俊智回應，目前會朝此一方向努力。

因應2050淨零排放之目標，中央研究院持續研發各項潔淨零碳電力，其中去碳燃氫技術去年整合台電引進的國內第1套65kW混氫型微氣渦輪發電系統，成功以混氫10%比例運轉發電，並編列「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」，總計畫經費12.5億元，其中10億元由中研院單位預算支應，2.5億元為台電配合經費。

羅廷瑋提案指出，該計畫目前僅與台電興達廠合作。依廖俊智在委員會備詢時表示，天然氣仍有空污(二氧化碳)。然而近期中火二期燃氣環評，在二個月內火速通過初審及環評大會，各界譁然。未來中火將有機組六氣+六煤機組,變相擴廠；污染未減，而本試驗計畫並未納入中火為實驗場域。

中研院環變中心主任陳于高表示，明年編列的兩億預算，都是中研院用於開發去碳燃氫機組。外界關心此一研發如果成功，會不會造成需要更多天然氣?但台灣這麼多新能源選項「加起來其實都還蠻勉強的」，而在中研院的政策建議書是希望「每個選項都不要放棄」，也許未來10年、20年的科技會做得更好，因此每個選項都希望從現在開始投入。而不只是學界做，還要跟業界一起合作。

陳于高表示，這個案子跟台電簽的MOU，是從小型、中型到大型。現階段的機組是屬於中型的，大概是5.4Mega，但台電現在運行的燃氣基礎都是500Mega，因此機組還要放大100倍才能正式實現，目前希望能將原本規劃的四年期程縮短為三年。至於去碳燃氫機組的基地，包括中火和通霄都考慮過，中研院希望在中火換新機組時，可以直接把機組放大到一百倍放進去。至於此次選擇興達，是因為興達去年做好的一個系統就是混氫系統，因此不需要重牽管線。現階段的技術台電還無法直接用，未來需要一起合作開發比較大型的機組。

廖俊智則表示，會向政府積極爭取在中火使用去碳燃氫，而除了中火，更希望在全球各地的天然氣廠都有機會使用去碳燃氫，但要看研發是否順利，