7旬癌友歷經9次復發病史長達15年 拼貼畫療癒擊敗病魔

花蓮73歲癌症病友張先生病史長達15年，除了積極配合治療，也保持樂觀的心態；去年他得知幫助癌友的育田基金會舉辦拼布畫比賽，正好妻子在教拼布，因而決定參賽，沒想到蟬聯奪金獎，近日得獎拼布作品在門諾醫院展出。張先生說，拼布過程很療癒，拿到獎金要與太太、孫子分享。

張先生罹患口腔癌，歷經9次復發、7次手術，不過他樂觀看待，挺過折磨的病痛。在養病中，發現育田基金會舉辦拼貼畫展競賽後，想到妻子是教拼布的老師，家中有許多碎布料，便接觸拼布創作，將五顏六色的布料拼貼成畫。

張先生表示，拼布畫的配色跟構圖最難，不過過程中忘記身體病痛，心情也獲得平靜，「拼貼不僅讓我感到愉悅，過程更是一種療癒」，每次看到完成的作品，那份成就感更讓他覺得自己不是沒有用的人。他去年以鯉魚潭風景得到冠軍，今年則是將軍府一隅拿下金獎，獲得1萬5千元獎金，要與妻子、孫子一起慶祝。

育田基金會專員林晏平表示，育田基金會在2023年起舉辦拼貼畫展，提供癌友抒發心情的渠道，吸引許多患者投稿參賽，每年約收到30幅作品，最終評選出金、銀牌及佳作共6幅畫作，張先生是連續2年的金獎得主，他的得獎作品承載的不僅是創作成就，更是一段與病魔抗爭、用藝術表達心路歷程的故事。