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7旬癌友歷經9次復發病史長達15年 拼貼畫療癒擊敗病魔

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮張先生（左二）15年前罹患口腔癌，透過拼布創作轉移身體疼痛，得獎作品即日起至明年1月在門諾醫院二樓門診區展出。圖／門諾醫院提供
花蓮張先生（左二）15年前罹患口腔癌，透過拼布創作轉移身體疼痛，得獎作品即日起至明年1月在門諾醫院二樓門診區展出。圖／門諾醫院提供

花蓮73歲癌症病友張先生病史長達15年，除了積極配合治療，也保持樂觀的心態；去年他得知幫助癌友的育田基金會舉辦拼布畫比賽，正好妻子在教拼布，因而決定參賽，沒想到蟬聯奪金獎，近日得獎拼布作品在門諾醫院展出。張先生說，拼布過程很療癒，拿到獎金要與太太、孫子分享。

張先生罹患口腔癌，歷經9次復發、7次手術，不過他樂觀看待，挺過折磨的病痛。在養病中，發現育田基金會舉辦拼貼畫展競賽後，想到妻子是教拼布的老師，家中有許多碎布料，便接觸拼布創作，將五顏六色的布料拼貼成畫。

張先生表示，拼布畫的配色跟構圖最難，不過過程中忘記身體病痛，心情也獲得平靜，「拼貼不僅讓我感到愉悅，過程更是一種療癒」，每次看到完成的作品，那份成就感更讓他覺得自己不是沒有用的人。他去年以鯉魚潭風景得到冠軍，今年則是將軍府一隅拿下金獎，獲得1萬5千元獎金，要與妻子、孫子一起慶祝。

育田基金會專員林晏平表示，育田基金會在2023年起舉辦拼貼畫展，提供癌友抒發心情的渠道，吸引許多患者投稿參賽，每年約收到30幅作品，最終評選出金、銀牌及佳作共6幅畫作，張先生是連續2年的金獎得主，他的得獎作品承載的不僅是創作成就，更是一段與病魔抗爭、用藝術表達心路歷程的故事。

育田基金會今年特地將畫展移師到花蓮門諾醫院二樓門診區展出，展期至明年1月10日，張先生獲獎的2幅作品也一併展出，他笑說，「怨嘆沒有用，所以我告訴自己要轉念，相信專業、相信醫療，最重要的是相信自己」，希望自己的作品能讓其他病友及民眾看到更多正能量及勇氣。

花蓮73歲的張先生15年前罹患口腔癌，參與拼貼創作比賽，連2年獲得金獎殊榮肯定。圖／門諾醫院提供
花蓮73歲的張先生15年前罹患口腔癌，參與拼貼創作比賽，連2年獲得金獎殊榮肯定。圖／門諾醫院提供

患者 療癒 花蓮

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