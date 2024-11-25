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盼獲航空城徵收！憂成被邊緣孤島 百名住戶交通部陳抗

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園東隆凱悅社區今前往交通部抗議，盼盡快納入徵收。記者曾原信／攝影
桃園東隆凱悅社區今前往交通部抗議，盼盡快納入徵收。記者曾原信／攝影

桃園航空城區段徵收雖結束，但桃園東隆凱悅社區是否納入徵收仍為未知數，住戶憂心被遺留下來，未來將成為水患、噪音、生活機能盡失的次等公民，甚至成為「恐攻第一排」，今天出動3輛遊覽車、約百名住戶前往交通部前陳抗，並遞交陳情書，盼以專案方式將東隆凱悅變更為「住兼機」，成為政府與正、反徵收方三贏的最大公約數。

大園區過田、光明社區部分住戶經陳情要求納入航空城區段徵收後，已由內政部公告「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，目前在公展期間，但東隆凱悅社區是否會納入徵收，仍要視內政部都委會決議結果。

桃園航空城原位置保留居民全促進會今早出動3台遊覽車，帶約百民住戶至交通部前高喊「留下東隆、官逼民反」、「我要徵收」等口號。

大園區海口里前里長鄭清木指出，東隆凱悅社區已爭取徵收長達6年，其居民聲音卻被漠視。桃園航空城計畫將住宅區規畫在不超過60分貝噪音線區域，海口里靠近未來第3跑道北起降端，該里絕大部分已納入航空城區段徵收範圍，但因少數反對，後被畫為原建物保留區，但該社區噪音已超過70分貝。

參與抗爭的郭小姐指出，東隆社區為7層樓高的公寓，而第3跑道將填高至13至14公尺，現北跑道高約18公尺，位於2條跑道間的東隆凱悅高度僅8公尺，待第3跑道完成後將形成「跑道高、社區低」的情況，社區地勢明顯低窪形同滯洪池，若逢豪大雨加上機場排水，社區必生水患。

東隆凱悅主委廖翠菱說，未來桃機跑道及空側管制區間將留存，7層樓高的東隆凱悅除顯見規畫荒謬突兀外，更是恐攻首選第一排。

促進會理事長呂佳峰說，東隆凱悅社區共43戶，其中管委會已取得37戶簽署同意書，同意比高達88％，且每戶皆是獨立產權可自由處分，但因少數6戶尚未簽署，獨留東隆社區，鄰近學校、警消單位、公車總站、加油站、社區活動中心等將逐一拆遷，生活機能盡失成為次等公民；未來社區緊鄰機場管制區，出入僅有一條聯外道路，四周將築起高聳刺絲圍牆，東隆凱悅將淪為被邊緣化的孤島，喪失基本生活機能。

促進會呼籲，政府應苦民所苦，於變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫，第一種住宅區納入區段徵收範圍時，以專案方式將東隆凱悅變更為「住兼機」，除讓桃園機場公司未來處理有據外，讓想留下的6戶留下，37戶想被徵收的搬遷，以解決該社區多年來徵收紛爭，共同創造政府、要徵收方、反徵收方，三贏的最大公約數。

桃園東隆凱悅社區今前往交通部抗議，盼盡快納入徵收。記者曾原信／攝影
桃園東隆凱悅社區今前往交通部抗議，盼盡快納入徵收。記者曾原信／攝影
桃園東隆凱悅社區今前往交通部抗議，盼盡快納入徵收。記者曾原信／攝影
桃園東隆凱悅社區今前往交通部抗議，盼盡快納入徵收。記者曾原信／攝影

住戶 桃園機場 航空城

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