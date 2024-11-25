影／公布長照十大挑戰 新移民呼籲建構無歧視支持系統

台灣目前已有60萬的婚姻移民人口，移民家庭面對各種照顧議題，但對於長照服務仍是「霧煞煞」、成為長照政策「邊緣人」。南洋台灣姊妹會、移民青年倡議陣線及移民／住入權修法聯盟上午舉行移民照顧者十大挑戰記者會，公布七種語言的長照懶人包，並針對落實《長期照顧服務法》，長照服務體系應提供通譯，提升多元文化敏感度，並發展文化照顧模式，以及完備新住民照服員的權益等提出建言。

來自馬來西亞的立委羅美玲，日前在立法院總質詢要求行政院長卓榮泰，應肯定沒有身分證的新住民，在台生養子女照顧公婆，工作負擔家計的貢獻，不應將其排除在長照服務之外。姊妹會理事長洪滿枝來自越南，來台已23年，她提到根據內政部移民署2023年的新住民生活調查報告，三成九的新住民在台居住超過20年，55歲以上已有將近一成五，她身邊很多移民姊妹進入中老年，所面臨的問題和當年初來台時已相當不同，像是長期照顧，就是很多姊妹的難題。

南洋台灣姊妹會公布十大挑戰懶人包及政策建言，希望破除語言與制度雙重門檻，讓移民姊妹不再成為長照的隱形群體。姊妹會未來將串連更多公民團體，展開移民照顧政策的倡議行動，包括遊說行政立法部門，也歡迎社會各界下載分享十大挑戰懶人包，幫助更多移民家庭面對長照挑戰，不要獨自承擔，申請長照來幫忙。