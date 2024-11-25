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緩不濟急 環團籲立院本會期通過2028無煤中火新決議文

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體表示，立法院2035無煤中火決議文已不符合全球減碳趨勢，要求跨黨派立委於立法院本會期結束前通過2028無煤中火新決議文。記者李柏澔／攝影
環保團體表示，立法院2035無煤中火決議文已不符合全球減碳趨勢，要求跨黨派立委於立法院本會期結束前通過2028無煤中火新決議文。記者李柏澔／攝影

全球氣候緊急，中火二期燃氣環評爭議未解，環保團體表示，立法院2035無煤中火決議文已不符合全球減碳趨勢，更是緩不濟急，要求跨黨派立委於本會期聯手通過2028無煤中火新決議文。同時指出，中華隊長陳傑憲昨天一支3分砲帶領台灣拿下32年的重要冠軍，要求台灣隊長賴清德也帶領台灣，關掉32年來汙染最嚴重的亞臨界中火燃煤機組。

2021年立法院朝野政黨皆提出汰除中火煤電的相關主決議文，最終通過版本為民進黨籍立委蔡其昌等人聯名簽署的2035無煤中火決議文，然而環團痛批這項主決議文減碳減汙遲滯、脫煤年份延宕，中部煤電災民無法接受這個落後的汰煤期程。

環保團體今天於立法院舉辦記者會，台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，環團提出2028無煤中火的脫煤路徑，2024年以前中火已減了630萬公噸的用煤量；2025年中火一期燃氣開發的第一座機組開始運轉，可繼續以氣汰除432.5萬公噸用煤量；2026年中火一期燃氣的第二座機組後續完工，加上台中港區民營中佳氣電新建供電，可再以氣汰煤636萬公噸；最遲至2028年就可含括每年節電83億度，籲請跨黨派立法委員優先於本會期結束前提案支持，通過2028無煤中火新決議文。

中研院地球科學所兼任研究員汪中和表示，從1958年一直到今年11月，大氣層裡面二氧化碳濃度已經高達423.76ppm，工業革命以前是278ppm，整整上升了152%，這麼濃厚溫室氣體只有在四百萬年以前的地球才出現。巴黎氣候協定希望地球升溫不要超過1.5度C，但今年暖化幅度會超過攝氏1.55度以上，今年是開始突破這個門檻的年份，而按照各國目前減碳政策，到世紀末的時候，地球會升溫高達3.1度，這將是一個災難性的環境，所有化石能源都要快速退場，也要加強再生能源的建置，做好深度節能，讓碳排放能夠

快速降低。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，民進黨政府規畫第三期全國減碳目標，至2030年至少比基準年2005年下降24%，但回顧之前的成績只能說是「慘不忍睹」，第一期2020年下降2%的目標，到了2022年都還無法達成，第二期2025年10%的目標目前也只是口號。日前賴政府更是喊出要擴大企圖心，2030年要訂定更嚴格的目標，但理想很豐滿，現實很骨感，完全看不見政府築夢踏實的年度計畫和落實的步驟。台灣隊長陳傑憲一支3分砲，帶領台灣拿下32年來的重要冠軍，希望台灣隊長賴清德能關掉32年來汙染最嚴重的亞臨界中火燃煤機組。

南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭說，立法院不分黨派，應盡快通過2028無煤中火決議文，也對台中及南投的區域立委喊話，應刪除購煤預算。

中火 減碳 立法院

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