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35歲女節食陷暴食惡性循環 心理諮商重建飲食模式

中央社／ 台北25日電

35歲徐姓粉領上班族立志瘦身嚴格節食，甚至設下每天800大卡限制，雖然短期見效，但隨著工作壓力變大，卻開始出現深夜暴食問題，透過心理諮商，重建健康飲食模式。

嚴格的飲食控管，雖然讓徐姓女子的體重從60公斤降至45公斤，但半年前開始，工作壓力增加，讓她逐漸無法維持嚴格的飲食控制，甚至每到夜晚就會無法控制地大量進食，家中零食、泡麵到冰箱裡剩飯菜都不放過，暴食後的罪惡感，又讓她強迫自己在大吃後催吐，嚴重影響身心健康。

開業心身診所醫師邱韻芝透過新聞稿提到，暴食症常與過度嚴格減重有關。過分關注卡路里攝取和體重數字，容易忽視身體發出飢餓訊號和心理需求。長期壓抑會出現反彈性暴食行為，大吃特吃帶來短暫滿足感，但隨之而來的罪惡感，讓患者再次陷入嚴格控制飲食，形成惡性循環。

邱韻芝表示，改善暴食問題，不僅要關注飲食行為的改變，更要重視心理健康的調適。當民眾發現有暴食傾向，建議尋求專業心理諮商協助，透過專業團隊引導，重建健康身心關係，同時可嘗試「規律進食」、「糖分控制」、「細嚼慢嚥」及「覺察動機」，走出暴食惡性循環。

邱韻芝說，「規律飲食」是控制暴食關鍵，建議每天固定用餐時間，可採用早午晚3餐加2次點心，維持穩定能量供應。不要因忙碌忽略正餐，當身體習慣固定進食節奏，可避免飢餓產生暴食衝動，更能幫助身體建立健康新陳代謝循環。

邱韻芝表示，「糖分控制」可從選擇全穀類食物取代精緻澱粉開始，增加蛋白質和健康脂肪的攝取，避免含糖飲料改喝白開水，選擇新鮮水果取代加工甜點；「培養細嚼慢嚥習慣」是每一口食物至少咀嚼20下、用餐時間建議維持20至30分鐘、注意觀察腹部飽足感的變化。

至於「覺察進食動機」，邱韻芝說，許多人的暴食行為往往源於情緒壓力，而非生理需求，建議進食前先深呼吸覺察當下情緒狀態、記錄進食前後心情變化、尋找其他紓壓方式如運動聊天或冥想、學習區分生理性飢餓和情緒性飢餓。

健康飲食 壓力 情緒

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