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看完中華隊奪冠別忘記對發票！ 9-10月統一發票今開獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
今年9-10月期統一發票今天開獎。 聯合報系資料照
今年9-10月期統一發票今天開獎。 聯合報系資料照

今（113）年9-10月期統一發票獎今天電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎、1組獎金200萬元特獎、3組頭獎（20萬元）。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎項，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。

值得一提的是，財政部賦稅署日前宣布，為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，規劃今年9-12月期每期統一發票雲端發票專屬獎500元獎將增加為245萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由206萬6030組增加至256萬6030組，民眾將享有更多中獎機會。

財稅官員提醒，113年9-10月期統一發票中獎領獎期間為113年12月6日至114年3月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

統一發票

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