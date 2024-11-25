中部今天空氣品質不佳 彰化縣府以橘色提醒 要中火及麥寮電廠降載

中部地區今天空氣品質不佳，為「橘色提醒」等級，預計明天才會好轉，彰化縣環保局除啟動緊急應變機制，並要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，已降載3750MW，並提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。

彰化縣環保局指出，今天因大陸冷高壓出海，環境風場為偏東風，西半部擴散轉差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部空品區為「橘色提醒」等級。

環保局為因應空品不佳，已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，以及通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制，派稽查員抽查公私場所防制設備，加強取締露天燃燒及高汙染車輛（烏賊車），在重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣環保局表示，目前已進入空品不良好發季節，環保局並運用科技執法，在轄內26個行政區布建500台空品感測器，24小時全天候監測空氣品質狀況，再搭配運用AI智能影像判煙系統及無人空拍機等科技監控工具，並加強查緝頻率，呼籲業者應做好空氣汙染防制工作，千萬不要以身試法。