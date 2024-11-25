影／最酷生日禮物 政大教授王儷玲如願音樂會傳達滿滿的愛

六十歲，該用什麼方式慶祝？政大教授王儷玲為自己籌辦了一場個人演唱會，她在工作與教學忙碌之餘，花了超過半年的時間認真練唱，以「如願」為名舉辦音樂會，邀請逾二百位學界、金融界等好友參與，她清亮高昂的美聲，帶大家享受近三小時的音樂盛宴，現場感受她滿滿的愛。

「如願」音樂會於廿四日晚間在角落展演空間舉行，王儷玲從小學習鋼琴、熱愛唱歌，舉辦這場演唱會是她送給自己的生日禮物。天干地支每六十年重複一次，人生六十歲也被稱為還曆之年，王儷玲的六十歲優雅從容，她說舉辦演唱會是為自己留下紀錄與回憶，希望持續回饋與貢獻，邀請諸多好友齊聚，大家繼續一起完成更多事。

工作很忙，但王儷玲為了登台認真準備，本月十四日「呂紹嘉的合唱幻想」音樂會與台大校友合唱團等合作，她為了登台合唱還練唱德文。她的拿手歌曲很多，如願意樂會的曲目包括讚美詩歌「Pie Jesu（虔誠的耶穌）」、著名音樂劇「Memory」到華語經典「你是我所有的回憶」、獅子王電影主題曲等。

王儷玲也是台灣永續金融與企業影響力協會理事長，現場特別安排「永續之歌」，分別由政大阿卡貝拉社長曾敬哲演唱「寂靜的春天」，還有王儷玲、曾敬哲與萬事達卡數據與顧問服務部總監陳毅瑾一同演唱「冰川之歌」，兩首歌曲皆由何子明、何子詩填詞，呼籲大家注意環境保護，北極熊正在哭泣，別讓冰川消失，留住冰川，留住愛。

曾敬哲是王儷玲的兒子，目前就讀政大金融所，母子同樣都有好歌喉，他現場獨唱並與媽媽合唱許多曲目。他說媽媽為了這場演唱會非常認真，特地挑戰許多困難曲目，從古典到流行音樂。演唱會一唱接近三小時，曾敬哲一開始擔心會不會對媽媽造成太大的負擔與壓力，但王儷玲熱愛唱歌與朋友的熱情，支持她完成心願。

現場一起上台合唱與獨唱的還有國泰證券投資信託董事長張錫、政大教授商學院教授謝明華、法律系教授葉啟洲、摩根大通董事總經理汪雅美、富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美，以及藍濤亞洲總裁黃齊元；參加來賓包括政大前校長周行一、台大教授馮燕、台新文化藝術基金會董事長鄭家鐘、貝萊德董事長謝宛芝、總經理余曉光等人。