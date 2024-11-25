快訊

中華隊奪冠…郭國文要「辜仲諒加碼1億」網轟丟臉 游淑慧：立委好大笑死人

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

Team Taiwan！台股開盤上漲91.7點 台積電上漲5元

影／最酷生日禮物 政大教授王儷玲如願音樂會傳達滿滿的愛

聯合報／ 記者魏忻忻吳貞瑩／台北即時報導
政大教授王儷玲（中）舉行「如願意音樂會」，與好友、兒子共同演唱。記者吳貞瑩／攝影
政大教授王儷玲（中）舉行「如願意音樂會」，與好友、兒子共同演唱。記者吳貞瑩／攝影

六十歲，該用什麼方式慶祝？政大教授王儷玲為自己籌辦了一場個人演唱會，她在工作與教學忙碌之餘，花了超過半年的時間認真練唱，以「如願」為名舉辦音樂會，邀請逾二百位學界、金融界等好友參與，她清亮高昂的美聲，帶大家享受近三小時的音樂盛宴，現場感受她滿滿的愛。

「如願」音樂會於廿四日晚間在角落展演空間舉行，王儷玲從小學習鋼琴、熱愛唱歌，舉辦這場演唱會是她送給自己的生日禮物。天干地支每六十年重複一次，人生六十歲也被稱為還曆之年，王儷玲的六十歲優雅從容，她說舉辦演唱會是為自己留下紀錄與回憶，希望持續回饋與貢獻，邀請諸多好友齊聚，大家繼續一起完成更多事。 

工作很忙，但王儷玲為了登台認真準備，本月十四日「呂紹嘉的合唱幻想」音樂會與台大校友合唱團等合作，她為了登台合唱還練唱德文。她的拿手歌曲很多，如願意樂會的曲目包括讚美詩歌「Pie Jesu（虔誠的耶穌）」、著名音樂劇「Memory」到華語經典「你是我所有的回憶」、獅子王電影主題曲等。

王儷玲也是台灣永續金融與企業影響力協會理事長，現場特別安排「永續之歌」，分別由政大阿卡貝拉社長曾敬哲演唱「寂靜的春天」，還有王儷玲、曾敬哲與萬事達卡數據與顧問服務部總監陳毅瑾一同演唱「冰川之歌」，兩首歌曲皆由何子明、何子詩填詞，呼籲大家注意環境保護，北極熊正在哭泣，別讓冰川消失，留住冰川，留住愛。

曾敬哲是王儷玲的兒子，目前就讀政大金融所，母子同樣都有好歌喉，他現場獨唱並與媽媽合唱許多曲目。他說媽媽為了這場演唱會非常認真，特地挑戰許多困難曲目，從古典到流行音樂。演唱會一唱接近三小時，曾敬哲一開始擔心會不會對媽媽造成太大的負擔與壓力，但王儷玲熱愛唱歌與朋友的熱情，支持她完成心願。

現場一起上台合唱與獨唱的還有國泰證券投資信託董事長張錫、政大教授商學院教授謝明華、法律系教授葉啟洲、摩根大通董事總經理汪雅美、富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美，以及藍濤亞洲總裁黃齊元；參加來賓包括政大前校長周行一、台大教授馮燕、台新文化藝術基金會董事長鄭家鐘、貝萊德董事長謝宛芝、總經理余曉光等人。

音樂會近三小時，氣氛熱烈，欲罷不能，除了學界教授和金融大咖的美聲演唱，昨天同一時間正舉行「世界12強棒球賽冠軍賽」，中日正在爭奪冠軍，擔任音樂會主持人的陳毅瑾不忘服務現場觀察，同時報出比賽比數，得知中華隊得到冠軍，在安可聲中王儷玲與所有人合唱「明天會更好」，全場也為中華隊拿到冠軍瘋狂祝賀。

如願音樂會中，國泰證券投資信託董事長張錫、政大教授商學院教授謝明華、法律系教授葉啟洲共同合唱。記者魏忻忻／攝影
如願音樂會中，國泰證券投資信託董事長張錫、政大教授商學院教授謝明華、法律系教授葉啟洲共同合唱。記者魏忻忻／攝影
政大教授王儷玲舉行「如願意音樂會」，與政大阿卡貝拉社長曾敬哲，母子一同合唱「如願」。記者魏忻忻／攝影
政大教授王儷玲舉行「如願意音樂會」，與政大阿卡貝拉社長曾敬哲，母子一同合唱「如願」。記者魏忻忻／攝影
如願音樂會近三小時，氣氛熱烈，欲罷不能，在安可聲中，政大教授王儷玲與所有人合唱「明天會更好」。 記者魏忻忻／攝影
如願音樂會近三小時，氣氛熱烈，欲罷不能，在安可聲中，政大教授王儷玲與所有人合唱「明天會更好」。 記者魏忻忻／攝影

政大 演唱會 音樂會

延伸閱讀

綠委也不挺？許銘春演唱會遭爆花356萬 勞動部：如有事證依法處理

「沒有人是菊外人」許銘春遭疑公帑辦演唱會 網：不用查貪汙嗎？

許銘春「演唱會」花多少錢？ 黃國昌爆356萬元由全民埋單

許銘春遭指公帑辦演唱會影片曝光 「大小花媽」台上燦笑合體

相關新聞

周三冷氣團來襲！ 吳德榮：輻射冷卻加成 低溫下探10度

今晨北海岸、東半部有局部，截至清晨5時13分，平地為低氣溫為苗栗三灣鄉16度、新竹峨眉鄉16.5度，各地區平地最低氣溫約...

本土牙醫「反波波」 立委允限縮名額

波波醫師爭議不斷，牙醫團體、牙醫系教授及學生，昨天約三千人上街遊行，提出「反密醫、反特權、反廿四億元假偏鄉醫療計畫」等三...

國際牙醫反批本土牙醫 「忽視偏鄉就醫權」

本土小牙醫聯盟上街抗議，國際牙醫校友聯合會認為本土小牙醫抹黑、不實指控，強調國外學醫的學生並未「走後門、買學歷」，海外牙...

今天起先乾後濕「愈晚愈冷」 周三冷氣團低溫下探10度

把握今天好天氣，中央氣象署預報員林定宜表示，今天各地天氣穩定，高溫25至28度，周二鋒面通過加上東北季風增強，天氣開始轉...

台鐵頻事故 2度險釀列車對撞

台鐵事故頻傳，這個月有列車「煞不住」滑行逾兩公里，有工程維修車司機未確認出發號誌闖紅燈冒進，都險些釀成列車對撞。

健康主題館／有失眠困擾 6營養素讓你睡更好

根據國健署統計，台灣成年人失眠盛行率達23.5%，慢性失眠占了6.7%。女性慢性失眠多於男性，且隨著年齡增長，失眠問題變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。