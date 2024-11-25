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周三冷氣團來襲！ 吳德榮：輻射冷卻加成 低溫下探10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三至周六「乾」冷氣團影響，周三起至周六各地晴朗穩定，但早晚很冷。聯合報系資料照
周三至周六「乾」冷氣團影響，周三起至周六各地晴朗穩定，但早晚很冷。聯合報系資料照

今晨北海岸、東半部有局部，截至清晨5時13分，平地為低氣溫為苗栗三灣鄉16度、新竹峨眉鄉16.5度，各地區平地最低氣溫約17至19度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地為晴時多雲天氣、氣溫回升，各地氣溫約17至31度，早晚溫差大。

吳德榮表示，今天白天起為短暫空檔，各地皆是晴時多雲的天氣；氣溫回升，白天微熱、早晚涼。今天北部氣溫18至28度、中部17至31度、南部19至32度、東部18至31度。

但26日起鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；北台明顯轉冷、且愈晚愈冷，應注意添衣，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，周三至周六（27至30日）「乾」冷氣團影響，周三起至周六各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，但早晚很冷，日夜溫差大，應注意衣著調整。周日（12月1日）冷氣團略減弱，各地仍晴朗穩定。

吳德榮指出，周四至周六，因乾冷氣團及強「輻射冷卻」加成，清晨及夜間，部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站也將降至14度以下，成為首波符合「大陸冷氣團」定義（12度<台北測站≦14度）的冷空氣。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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