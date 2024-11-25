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健康你我他／印尼看護耐心陪伴 哄百歲媽媽吃藥
我的母親今年106歲。她年輕時體弱多病，會這麼長壽是作夢都想不到的事。真的慶幸她能活在這個醫學進步的年代，加上北醫醫療團隊細心照顧，我家的老寶貝才能活得老、活得健康。
媽媽這一生開過無數次大刀，例如膽結石、腎上腺瘤、甲狀腺瘤等，很幸運都是良性。特別是在她高齡97歲時，因甲狀腺瘤太大壓迫氣管，某日半夜呼吸困難，叫救護車送急診。當時家裡還買了呼吸器、製氧機讓她睡覺時使用，後來經醫師順利切除腫瘤，才得以度過難關，活到今天。
這段期間很感謝家中的印尼看護阿雅，我們相處就像一家人。由於我家也是信回教的穆斯林，不吃豬肉，所以，她在我家吃的方面沒有問題，我們吃什麼她可以一起享用。
阿雅回印尼後，介紹她的同鄉好友寧寧，我以直聘用她，免去仲介費後，她工作得更起勁，她很喜歡台灣，勤學中文，最近經過考試拿到中階看護工資格。平時她對老寶貝非常有耐性，哄她吃藥、幫她洗澡、推她出去曬太陽等，很謝謝她們的幫忙。
老寶貝長壽祕訣就是牙齒好，至今全口都是真牙，她胃口很好，愛吃麵食，有時吃得比我還多。她喜歡看平劇，會看網球比賽，近年她有些失智，思緒紊亂，但也帶給我們不同的樂趣。照顧老寶貝不輕鬆，卻是我甜蜜的負擔，衷心希望她能快樂呷百二。
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