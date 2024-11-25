飯後逾半小時再刷牙？ 醫：拖愈久愈傷琺瑯質

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
牙醫師建議，如果可以在飯後30分鐘內清潔牙齒，是最佳的選擇。本報資料照片
牙醫師建議，如果可以在飯後30分鐘內清潔牙齒，是最佳的選擇。本報資料照片

飯後多久之內應該刷牙？有網路文章指出，飯後千萬別馬上刷牙，至少要等半小時以上，讓口腔內產生細菌，自然生成免疫反應後再清除，較能把細菌清乾淨。牙醫師公會全聯會理事長江錫仁表示，飯後超過30分鐘，食物在牙齒產生的酸性物質已經生成，拖得愈久刷牙愈傷琺瑯質，建議飯後應該立即刷牙。

江錫仁表示，牙菌斑生成的速度非常快，只要進食之後，牙菌斑會快速在牙齒表面形成，而且每一個人形成的速度不一，會依照每一個人的吃的食物、唾液分泌量等有所差異，如果是吃含糖量高的食物，牙菌斑生成的速度就會非常快，且食物產生的酸，如果待在琺瑯質上愈久，反而更傷琺瑯質。

網路文章指出，進食後太快刷牙，可能會刷不乾淨。江錫仁說，曾有個說法是，進食後口腔會自行產生免疫反應，可以透過免疫反應殺掉口中細菌，但實際上根本緩不濟急，因為造成牙周病等疾病的牙菌斑，生成速度與免疫反應殺死細菌的速度相比，生成速度遠勝於殺菌速度。

江錫仁建議，仍應該在飯後30分鐘內刷牙，且每次刷牙都應該刷3分鐘，但刷牙千萬不要過度用力，過度用力反而會傷害牙齦，以適度的力道清除琺瑯質上的牙菌斑，可達到清潔效果，避免牙周病、蛀牙等牙齒疾病發生。

牙周病 牙齒 網路

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