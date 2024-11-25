看護移工喊話：薪水比照最低工資

由印尼家務移工組成的台灣照顧勞動產業工會，昨天向勞動部陳情，要求家庭看護工的工資，應比照台灣最低工資，並向即將接任勞動部長的洪申翰喊話，要求全面完善家庭看護工權益，也勿忘過去在勞動權益上的承諾。

台灣照顧勞動產業工會理事長Fajar表示，自二○○七年以來，家庭看護工的工資被排除在基本工資之外，明年台灣最低工資兩萬八五九○元，而家庭看護工每月約兩萬元，僅為最低工資的七成，已經構成勞權歧視。

Fajar指出，本次陳情除要求薪資比照本勞外，還希望將家庭看護工納入勞動法保護範疇，停止政府與雇主以及中介用加班費的名義，購買休假權利，提供適當的隱私空間，要求取消在台工作的年限限制，簡化更換雇主的流程，政府應提供中低收入雇主家庭補助等訴求。

勞動部回應，自二○二二年八月十日針對新引進或期滿續聘或轉聘的家事移工，薪資已由一點七萬元調高至兩萬元，並已針對一般雇主、低收入戶及中低收入戶等提供每月三千元薪資補貼。統計至今年十月底，雇主幫家事移工調薪至兩萬元，且向勞動部申請薪資補助共計七萬七○七九人。

此外，雇主應於勞動契約與外籍家庭看護工約定休假每周一日，若雇主徵得移工同意於休假日出勤，需依約給付加班費，違者可處最高卅萬元罰鍰。另家事移工也已納入移工留才久用方案，截至今年十月底，已留用二點一萬人，轉任中階技術家庭看護工作。