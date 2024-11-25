早療兒通報創新高 有鑑定資源差很大

衛福部社家署統計，去年早療服務個案通報達三萬四千多人，創下歷年新高。相對一般幼兒，特殊幼兒的幼小銜接期要更早準備，且有鑑定跟沒鑑定的特殊兒，所受的轉銜資源差很多。

台北市濱江國小老師張育倫表示，如果孩子就讀幼兒園時，就被鑑定出障礙類別，約在孩子大班下學期，會有轉銜的安置流程，這時孩子未來的國小老師會開始了解學生狀況，並向家長說明未來小學準備事項，讓家長、孩子可以提早因應。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，一般幼兒大約大班下開始進行國小的幼小銜接，但特殊兒得提早準備，家長可以在孩子中班時，就開始鋪陳。首先是選學校，可考慮是讀特教班或普通班，再針對鄰近學校綜合評估，上小學的前一年，就多帶孩子參觀未來可能就讀的學校，讓孩子多了解環境、提早適應空間。

除此之外，國小每堂課要上四十分鐘，建議家長提早半年到一年，每天空出一小段時間，引導小孩練習安坐，讓孩子未來能較快適應課堂學習。有些特殊生表達能力還不夠，建議讓小朋友學習認得自己的老師、知道出了狀況，可以去哪裡尋求幫忙。

特殊孩子愈來愈多，許多家長指出，光是鑑定就得排上半年、一年，其後通過冗長程序，才能有相關的資源，若比較晚才發現孩子的問題，又即將進入小學，真的很心慌。專家建議，豐富孩子的生活經驗也能幫助發展，選班時也要考量孩子的適應力與情緒問題。