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台鐵頻事故 2度險釀列車對撞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵一列工程維修車差點與一列區間車相撞。圖為台鐵工程維修車示意圖，與新聞無關。本報資料照片
台鐵一列工程維修車差點與一列區間車相撞。圖為台鐵工程維修車示意圖，與新聞無關。本報資料照片

台鐵事故頻傳，這個月有列車「煞不住」滑行逾兩公里，有工程維修車司機未確認出發號誌闖紅燈冒進，都險些釀成列車對撞。

本月二日，一列四五二次ＥＭＵ三○○○型新自強號，原定在台東海端站與四○一次列車交會，但四五二次列車進入海端站前，司機員發現減速不如預期後即刻緊急煞車，列車仍持續滑走，擠壞海端站南邊轉轍器續行，司機員通報行控中心，四○一次列車已由關山站開出，該列車司機員收到控制員通知後立即停車，兩列車相距二點一四公里。

台鐵表示，此次發生滑走情形，經調查，主要是康芮颱風過後降雨量大，軌道布滿落葉與雜草，導致軌面摩擦力喪失，加上長距離下坡，導致列車滑走，對此提出四項改善措施，包含颱風後復駛前路線巡查增加軌面覆著異物檢查；軌面覆著異物加強清洗；軌面覆著異物未完成清洗前，明訂該區段列車降速行駛；颱風後路線巡查及防止列車滑走措施，新增於台鐵公司ＳＭＳ風險危害因子管控及預防。

另外，十五日晚間，第九三五三次工程維修車計畫於苗栗談文南號誌站交會一列區間車，司機員未確認出發號誌機，造成冒進闖紅燈事件。行控中心控制員發現後，緊急呼叫維修車及區間車停車，區間車依控制員命令退回大山站後，於十六日凌晨一時十一分開車，到談文站晚一○二分，車上旅客廿餘人，由車站準備飲料及麵包供旅客充飢。

台鐵表示，該事件發生後，立即依規定通報交通部及相關單位，本案已由運安處進行詳細調查。他們會再落實工程維修車呼喚應答ＳＯＰ，辦理各工程維修車司機員回訓，增加實務訓練課程；目前新採購工程維修車均已要求加裝ＡＴＰ設備，也將研議評估既有舊工程維修車裝設ＡＴＰ裝置。

台鐵 康芮颱風

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