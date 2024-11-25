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國際牙醫反批本土牙醫 「忽視偏鄉就醫權」

聯合報／ 記者廖靜清林則澄／台北報導
回應波波醫爭議，國際牙醫聯盟理事長林宗億醫師表示，出國就讀醫學系符合《醫師法》規定，呼籲主管機關依法行政，勿朝令夕改。圖／林宗億提供
回應波波醫爭議，國際牙醫聯盟理事長林宗億醫師表示，出國就讀醫學系符合《醫師法》規定，呼籲主管機關依法行政，勿朝令夕改。圖／林宗億提供

本土小牙醫聯盟上街抗議，國際牙醫校友聯合會認為本土小牙醫抹黑、不實指控，強調國外學醫的學生並未「走後門、買學歷」，海外牙醫學生於學習期間需完成嚴格且充足的臨床實習，有些醫院規模與制度比台灣更要完善。

國際牙醫校友聯合會理事長林宗億表示，國外牙醫學生訓練充足，返台後，參加國考，屢屢脫穎而出，以今年七月國考為例，一位波蘭波茲南大學的應屆畢業生就拿下全國第二名。

本土小牙醫認為台灣牙醫人數過剩，牙醫「醫病比例」應降到一比二○○○，對此，林宗億說，這完全脫離現實，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）數據顯示，歐盟醫療先進國家的醫病比約為一比一○○○，台灣沒有牙醫過剩問題，且國外醫學生更沒有「走後門、買學歷」，國際牙醫學生在海外學習期間，必須完成最少二年以上實習，超過國內的二倍。

醫療奉獻獎得主、開業牙醫師簡志成表示，目前全國約一萬六千名牙醫，卻只有百分之五人力願意投入偏鄉，供需嚴重失衡，而長照政策、在宅醫療等措施更需要人力。

簡志成表示，全台偏鄉居民共三八二萬人，其中五十五個鄉鎮沒有牙醫，只能苦等巡迴醫療車開至社區。部分原住民牙痛時，只能喝著小米酒，達到麻醉止痛效果，有時甚至自己動手拔牙。衛福部召募本國學歷且有執照的牙醫師下鄉服務，但名額始終招不滿，為什麼不讓國外學歷者補上，服務偏鄉里民？

高雄市萬山社區發展協會理事長范武吉則提出「本土小牙醫，偏鄉需要你」等訴求，他表示，社區鄉親們不反對政府開放國外學歷的牙醫在台灣執業，希望本土小牙醫聯盟親至醫療資源貧乏的部落，實地了解當地居民需求。

國際牙醫校友聯合會強調，支持本土牙醫承擔偏鄉醫療責任，更希望本土牙醫師率先示範，推動計畫落地，但不應該要求衛福部退回「偏鄉醫療計畫」，這將犧牲近四百萬民眾醫療權益。

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偏鄉 牙醫 醫學

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