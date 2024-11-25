本土牙醫「反波波」 立委允限縮名額

波波醫師爭議不斷，牙醫團體、牙醫系教授及學生，昨天約三千人上街遊行，提出「反密醫、反特權、反廿四億元假偏鄉醫療計畫」等三大訴求。立院各黨立委承諾限定名額，朝國內牙醫實習名額十分之一方向修「醫師法」。

本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，政府十五年前開放波波醫師，迄今逾八成留在六都，服務偏鄉比率遠低於本國學歷。衛福部假借偏鄉名義增加波波名額，根本是「假偏鄉、真後門」，沒有實際作為，再多聲明稿只是徒勞，欺騙民眾。

台大牙醫學系副教授王東美表示，目前在國外就讀牙醫系的學生約一、二千人，國內仍有六百多名國際牙醫學生正等待實習，這樣排隊機制是無法篩選出好的醫師，衛福部應從制度面進行改革，控管國外返國醫學生品質。

各政黨立委到場力挺，民眾黨秘書長周榆修說，支持本土小牙醫聯盟訴求，不該讓台灣醫療水平往後倒退。國民黨立委王鴻薇表示，二屆立委期間提出醫師法修正草案，請衛福部針對國外牙醫學歷的實習名額訂出總額管制，為國內實習名額的十分之一，且法制化。

民進黨立委王世堅說，年輕牙醫師要的不外乎是公平，而衛福部偏鄉醫療計畫為協助國外學歷醫學生取得實習權利，將影響偏鄉民眾醫療權益。他今年三月提案，國外學歷醫學生每年實習名額，應為國內醫牙實習名額的十分之一，賴清德總統來自醫界，贊成此想法。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，解決偏鄉醫療是政府責無旁貸的責任，如今若藉由偏鄉計畫，以開放實習名額，對於本國醫牙學系學生產生相對剝奪感，政府應正視此問題。

時代力量黨主席王婉諭指出，國內每年牙醫學系學生實習容額固定為三七一人，但政府卻不斷幫波波牙醫們開後門，民國九十八年返國牙醫系學生實習名額卅七人，九十九年上調至五十人，這次偏鄉計畫恐再開放名額，違反總量管制原則。

衛福部口腔健康司長張雍敏說，每年牙醫師實習額度均需經專家討論，至於實習名額上限，納入「醫師法」，此為公共議題，應待社會凝聚共識後，循法制作業程序辦理。