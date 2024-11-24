調味罐驚見蟑螂卵！頂呱呱致歉、懲處西門町店長 衛生局稽查點8缺失

有民眾在頂呱呱西門町門市用餐，卻發現調味罐內疑似有蟑螂及蟑螂卵，向店家反應卻僅得到「會在總公司反應」，氣得將過程放上網。衛生局今派員稽查，雖汙染辣椒粉已丟棄，但仍發現8項缺失，已要求店家限期改善。頂呱呱也發布聲明致歉，即日起改提供單包裝胡椒包，並懲處該門市店長，並針對該門市用餐區清消。

一名網友在「爆料公社」爆料，日前赴頂呱呱西門店內用，到調味料區要加辣椒粉，但都倒不出來，結果打開看內蓋發現堆積厚厚一層辣椒粉，全倒出來發現辣椒粉結塊，還看到黑色幾顆物體，一翻開疑似是蟑螂，跟店員反應後僅得到，「會在總公司反應」。

網友不滿表示，調味料一看就知道很久沒有更換，內蓋都厚厚一層粉，「這不是你們自己店家衛生的問題嗎？」不少網友看到紛紛留言「好噁」、「真的好可怕」、「店家不惜重本加了整顆大粒紅蔥頭」。

北市衛生局表示，今派員前往稽查，現場2樓用餐區已封閉禁止顧客進入，受汙染辣椒粉已丟棄，衛生局另針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等稽查，查有食品業者登錄平台登錄資訊不完整、冷氣出風口髒污、器具設備未立即清洗、冷凍冰箱溫度不足、廢棄物桶蓋子破損、工作台髒污且菜渣未清理、抽油煙機不潔及未出示部分從業人員體檢報告等缺失事項。

衛生局已要求廠商，12月1日前改善完成，屆期複查如仍不符規定，將依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰，食品業者登錄限期未改善部份則依同法第48條處3萬到300萬元罰鍰。

頂呱呱集團表示，已立即查核全台有提供調味罐門市狀況，確認皆無問題，但為防範類似事件發生，即日起全面禁止客席區提供粉罐調味，改為提供單包裝胡椒包。

頂呱呱致歉表示 ，將以更高標準要求自我，全面強化食品安全管理，落實嚴謹檢查機制，杜絕類似事件發生，持續為顧客提供安心、衛生的用餐環境與體驗，該名店長管理疏忽，未落實每日衛生檢查及即時通報總部，總部已對其懲處，並派遣督導團隊加強該門市的管理，並關閉西門町店二樓內用區，安排全面消毒，確認無食品安全疑慮後再開放。