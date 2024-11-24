快訊

本土牙醫上街抗議 王世堅現身力挺：給波波牙醫看「寧可自己拔」

周湯豪心繫12強賽！ 唱一半喊「中華隊4比0」全場嗨爆

賺很多！英國去年收入最高囚犯年薪187萬 比監獄管理員114.3萬高

聽新聞
0:00 / 0:00

調味罐驚見蟑螂卵！頂呱呱致歉、懲處西門町店長 衛生局稽查點8缺失

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有民眾在頂呱呱西門町門市用餐，卻發現調味罐內疑似有蟑螂及蟑螂卵，向店家反應卻僅得到「會在總公司反應」，氣得將過程放上網。衛生局今派員稽查，雖汙染辣椒粉已丟棄，但仍發現8項缺失，已要求店家限期改善，頂呱呱也在官網致歉。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾在頂呱呱西門町門市用餐，卻發現調味罐內疑似有蟑螂及蟑螂卵，向店家反應卻僅得到「會在總公司反應」，氣得將過程放上網。衛生局今派員稽查，雖汙染辣椒粉已丟棄，但仍發現8項缺失，已要求店家限期改善，頂呱呱也在官網致歉。圖／取自臉書「爆料公社」

有民眾在頂呱呱西門町門市用餐，卻發現調味罐內疑似有蟑螂及蟑螂卵，向店家反應卻僅得到「會在總公司反應」，氣得將過程放上網。衛生局今派員稽查，雖汙染辣椒粉已丟棄，但仍發現8項缺失，已要求店家限期改善。頂呱呱也發布聲明致歉，即日起改提供單包裝胡椒包，並懲處該門市店長，並針對該門市用餐區清消。

一名網友在「爆料公社」爆料，日前赴頂呱呱西門店內用，到調味料區要加辣椒粉，但都倒不出來，結果打開看內蓋發現堆積厚厚一層辣椒粉，全倒出來發現辣椒粉結塊，還看到黑色幾顆物體，一翻開疑似是蟑螂，跟店員反應後僅得到，「會在總公司反應」。

網友不滿表示，調味料一看就知道很久沒有更換，內蓋都厚厚一層粉，「這不是你們自己店家衛生的問題嗎？」不少網友看到紛紛留言「好噁」、「真的好可怕」、「店家不惜重本加了整顆大粒紅蔥頭」。

北市衛生局表示，今派員前往稽查，現場2樓用餐區已封閉禁止顧客進入，受汙染辣椒粉已丟棄，衛生局另針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等稽查，查有食品業者登錄平台登錄資訊不完整、冷氣出風口髒污、器具設備未立即清洗、冷凍冰箱溫度不足、廢棄物桶蓋子破損、工作台髒污且菜渣未清理、抽油煙機不潔及未出示部分從業人員體檢報告等缺失事項。

衛生局已要求廠商，12月1日前改善完成，屆期複查如仍不符規定，將依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰，食品業者登錄限期未改善部份則依同法第48條處3萬到300萬元罰鍰。

頂呱呱集團表示，已立即查核全台有提供調味罐門市狀況，確認皆無問題，但為防範類似事件發生，即日起全面禁止客席區提供粉罐調味，改為提供單包裝胡椒包。

頂呱呱致歉表示 ，將以更高標準要求自我，全面強化食品安全管理，落實嚴謹檢查機制，杜絕類似事件發生，持續為顧客提供安心、衛生的用餐環境與體驗，該名店長管理疏忽，未落實每日衛生檢查及即時通報總部，總部已對其懲處，並派遣督導團隊加強該門市的管理，並關閉西門町店二樓內用區，安排全面消毒，確認無食品安全疑慮後再開放。

衛生局 西門町 辣椒粉 頂呱呱

延伸閱讀

王思佳媽媽西門町逛街突昏厥 搭救護車急送醫

南韓觀光客早餐直衝西門町「24小時營業老店」 老饕大讚：很懂吃

北捷修法站內可販賣飲食 議員質疑：不怕蟑螂老鼠了？

三民區韓式料理店鍋物爬滿蟑螂 高市衛生局出手了

相關新聞

把握明好天氣！周三迎首波冷氣團 北部「凍3天」低溫跌破12度

把握明天好天氣，中央氣象署預報員林定宜表示，明天各地天氣穩定，高溫25至28度，周二鋒面通過加上東北季風增強，天氣開始轉...

本土牙醫上街抗議 王世堅現身力挺：給波波牙醫看「寧可自己拔」

波波醫師爭議不斷，本土小牙醫聯盟今天號召牙醫團體、牙醫系學生、民眾等上街抗議，表達「反密醫、反特權、反24億元假偏鄉醫療...

調味罐驚見蟑螂卵！頂呱呱致歉、懲處西門町店長 衛生局稽查點8缺失

有民眾在頂呱呱西門町門市用餐，卻發現調味罐內疑似有蟑螂及蟑螂卵，向店家反應卻僅得到「會在總公司反應」，氣得將過程放上網。...

5警訊代表「該換眼鏡了」 醫提醒：小心夜間駕駛風險

視力問題是現代人最常見也惡化最迅速的文明病之一，對許多人而言，使用科技產品已經成為無可避免的日常，因此即使已經近視也需要注意保護自己的雙眼。

教學醫院醫師快速流失 台大醫：國外學歷實習應限縮  

波波醫師爭議延燒，本土小牙醫聯盟今天偕同牙醫系教授、醫護人員、學生上街頭抗議，提出3大訴求，包括排除「優化偏鄉醫療精進計...

本土牙醫上街抗議「開後門」 衛福部提5點籲理性討論

波波醫師爭議不斷，本土小牙醫聯盟今天號召牙醫團體、牙醫系學生、民眾等上街抗議，表達「反密醫、反特權、反24億元假偏鄉醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。