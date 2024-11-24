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本土牙醫上街抗議「開後門」 衛福部提5點籲理性討論

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
本土小牙醫聯盟在立法院中山南路門口集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。記者邱德祥／攝影
本土小牙醫聯盟在立法院中山南路門口集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。記者邱德祥／攝影

波波醫師爭議不斷，本土小牙醫聯盟今天號召牙醫團體、牙醫系學生、民眾等上街抗議，表達「反密醫、反特權、反24億元假偏鄉醫療計畫」訴求。本土小牙醫聯盟理事長黃映綺呼籲，立法委員應速修「醫師法」，設立國外醫牙學歷實習名額上限。立法院各政黨今天也都派員參加，承諾將朝限定名額為國內實習名額十分之一方向修法。據主辦單位估計，今天約有二千人參與遊行。

隨即衛福部發出5點聲明，重申各項措施皆以民眾健康福祉為優先考量，呼籲各界和平、理性討論公共政策。衛福部表示，國外牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發名額，目前仍維持每年50名，不會提高，而有關選配分發名額上限納入「醫師法」，應待社會凝聚共識後，循法制作業程序辦理。

對於，國外學歷審查嚴格把關，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴格，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

衛福部指出，未來提供偏鄉計畫牙醫服務者，以具我國牙醫師證書者為限，並優先以本國學歷畢業生充實55個無牙醫鄉鎮區，而未來是否開放國外牙醫學系畢業生投入偏鄉服務，將秉持公開透明原則，落實社會溝通再做決定。目前計畫所列指標，將於作業細部計畫中，將納入診次等、服務人次等更多指標。

衛福部表示，政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，呼籲以全國民眾健康為依歸，和平理性溝通。

本土小牙醫聯盟在立法院中山南路門口集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。記者邱德祥／攝影
本土小牙醫聯盟在立法院中山南路門口集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。記者邱德祥／攝影
本土小牙醫聯盟在立法院中山南路門口集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。記者邱德祥／攝影
本土小牙醫聯盟在立法院中山南路門口集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。記者邱德祥／攝影

牙醫 衛福部

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