把握明好天氣！周三迎首波冷氣團 北部「凍3天」低溫跌破12度

把握明天好天氣，中央氣象署預報員林定宜表示，明天各地天氣穩定，高溫25至28度，周二鋒面通過加上東北季風增強，天氣開始轉變，北東溫度降至16度且愈晚愈冷，周三首波大陸冷氣團南下，北東低溫下探12度，沿海空曠地區再降1至2度，周五、周六受到輻射冷卻效應，仍有機會出現12度以下低溫。

林定宜說明，明天（25日）鋒面及東北季風還沒來，屬於高壓迴流的型態，溫度回升，低溫18至22度，北部、東半部高溫25至27度，中南部28度，且下雨機會少，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、花東地區有零星降雨，清晨桃園以北有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，天氣穩定。

周二（26日）鋒面通過加上東北季風增強，天氣開始有較大變化，迎風面的北部、東北部有短暫陣雨，花東地區有局部短暫陣雨，中部及南部山區有零星短暫降雨，溫度也會下降，北部及東北部約16度，花東地區18、19度，且愈晚愈冷。

周三（27日）大陸冷氣團南下，並持續影響到周五（29日）清晨，各地溫度明顯下樣，北部、東北部為14至20度，花東地區17至23度，中部16至24度，南部18至26度，中南部日夜溫差大，台北都會區低溫則可能下探12、13度，局部沿海空曠地區再下降個1至2度。

周五白天至周六（29、30日）冷氣團減弱，但清晨因夜晚輻射冷卻效應，北部、東北部仍有機會出現12、13度低溫，白天太陽出來後，溫度就會回升到22度，中南部回溫至26度，因水氣減少，環境轉為乾冷。

林定宜提醒，周二至周四（26至28日）因東北季風增強，沿海風浪逐漸轉大，台灣海峽北部、東南部海面、巴士海峽可能出現風力7至8級、陣風10級，明天晚上至周二清晨（25、26日）期間，中南部局部地區有低雲或霧，需多加留意。