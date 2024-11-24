本土牙醫上街抗議 王世堅現身力挺：給波波牙醫看「寧可自己拔」

波波醫師爭議不斷，本土小牙醫聯盟今天號召牙醫團體、牙醫系學生、民眾等上街抗議，表達「反密醫、反特權、反24億元假偏鄉醫療計畫」訴求。本土小牙醫聯盟理事長黃映綺呼籲，立法委員應速修「醫師法」，設立國外醫牙學歷實習名額上限。立法院各政黨今天也都派員參加，承諾將朝限定名額為國內實習名額十分之一方向修法。據主辦單位估計，今天約二千人參與遊行。

黃映綺說，該聯盟今天共有3大訴求，首先，要求衛福部撤回24億元假偏鄉醫療計畫，不得開後門；第二、保留國外學歷認證原則，考選部不得放水；第三、波波實習名額上限入法，立法院維護教育平權和醫療永續。

今天遊行前，各政黨立委到場力挺。民進黨立委王世堅說，年輕族群要的不外乎是公平原則，「但這是一件值得憤怒的事」，衛福部偏鄉醫療計畫為協助國外學歷醫學生取得實習的權利，如此是影響偏鄉民眾醫療權益，「難道偏鄉就該給他們比較差的醫療品質？」；因此，他今年3月提案，國外學歷醫學生每年實習名額，應為國內醫牙實習名額的十分之一，目前已完成修法連署。

王世堅說，全國約有1萬6500位牙醫師，平均1450人就有一位牙醫，符合國際標準在前段班，波蘭也大概1萬7000位牙醫，但波蘭有3650萬人民，平均2100人才有一位牙醫，「那這樣台灣牙醫是不是過剩？己所不欲勿施於人，把不要的送給台灣，波蘭反而嚴重不足，就留在波蘭就好，這簡單的道理。」而賴清德總統來自醫界，十分贊成他的想法，也非常支持。當被問及牙痛時，是否願意找波波醫師看牙，王世堅說，「那我自己拔就好了」。

國民黨立委王鴻薇說，她在上一屆、這一屆擔任立委期間，分別提出醫師法修正草案，請衛福部對於國外醫牙學歷回國者的實習名額，必須明定總額管制，名額為國內實習名額的十分之一，而政府不應該繼續欺騙大家，應把制度法制化。

民眾黨秘書長周榆修說，支持本土小牙醫聯盟提出的三個訴求，不該讓台灣的醫療水平往後退，民眾黨立院黨團、黨中央一定和大家在一起「反特權、守原則、顧健康」。

時代力量黨主席王婉諭說，今天遊行訴求就是反對取得國外學歷，但沒有經過完整實習的醫學生回國執業，目前國內每年醫學系學生容額為371人，以兼顧醫療品質，可是政府卻不斷打開後門，如民國98年時，國外返國學生實習名額就是37人，但99年上調至50人，而這次偏鄉計畫卻可能再開放名額，如此違反總量管制的原則，對於「假偏鄉、真開放」是非常的憤怒。

最後該遊行隊伍約於下午3點40分出發，據本土小牙醫聯盟估計遊行人數約二千人，並繞行立法院中山南路一周，呼籲國人重視波波醫師爭議問題。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，解決偏鄉醫療是政府責無旁貸的責任，如今若藉由偏鄉計畫，以開放實習名額，對於本國醫牙學系學生產生相對剝奪感，政府應多正視此一問題。

衛福部今天重申，現已承諾實習名額每年維持50名，不會提高，有關選配分發名額上限納入「醫師法」，應待社會凝聚共識後，循法制作業程序辦理，近日也將公布醫師法施行細則，針對國外學歷審查會更加嚴格，將函授、遠距教學及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。