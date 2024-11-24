本土小牙醫抗議…偏鄉部落也上街 「看診單趟花逾1小時」盼牙醫進駐

波波醫師爭議延燒，本土小牙醫聯盟今天偕同牙醫系教授、醫護人員、學生上街頭抗議。但有一群來自高雄市茂林區偏鄉部落的民眾指出，從他們所住的部落去到市區，往往都要一個小時以上的車程，舟車勞頓下，即使有牙齒疾病，為了節省來回診的時間，都會要求醫師或家人協助拔牙，因此認為「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」有其施行必要。

波波醫師爭議延燒，本土小牙醫聯盟不滿「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中部分條文內容，偕同牙醫系教授、醫護人員、學生在立法院外的中山南路口進行「反密醫反特權反對24億假偏鄉計畫大遊行」，要求政府撤回投入24億元的偏鄉計畫，衛福部不得開後門；保留國外學歷採認原則，考選部不得放水；波波實習名額上限入法，立法維護教育平權與醫療永續。

現場除了數千民眾聲援，並有國民黨立委王鴻薇、牛煦庭，及民進黨立委王世堅、時代力量黨主席王婉瑜、台北市立聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰等知名人士站台，隨後眾人以青島東西路、徐州路為界在中山南路遊行時疾呼「反對假偏鄉計劃、大開波波後門」、「波波醫師國考、資格不能放水」、「國外名額設上限、實習品質有保障」等口號。

在另一隅的徐州路上，高雄市萬山社區發展協會理事長范武吉帶領的一眾鄉親，也以「本土小牙醫，偏鄉需要你」為口號，隔空回應本土小牙醫聯盟行經時的遊行隊伍聲勢，鄉親均認為「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」有其施行必要。

范武吉說，鄉親並不反對政府開放國外學歷的牙醫師在台灣執業，與本土小牙醫聯盟及其支持者有不同觀點的他說，從鄉親所住的部落去到市區，往往單程通勤的車程都要一到兩小時，「他們（本土小牙醫聯盟）有他們的理由，我們也有我們的需求，希望他們可以來部落了解我們的情況，偏鄉的資源真的非常缺乏，尤其是牙醫師。」

平時在部落務農、今年已6旬的魯凱族人謝玉玲說，從她所住的部落去到市區真的很不方便，更遑論因為牙齒疾病下山看診，由於年輕人多在外地工作，有時她與其他長者在弄不清楚預約手續的情況下，用一至兩小時的車程去市區的牙科診所，結果才發現當天休診，就算事先預約並看完診，回到部落時也已天色昏暗，一天就在舟車勞頓的情況下度過。