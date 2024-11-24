反對抹黑…國際牙醫校友聯合會：台灣牙醫沒有過剩 應正視偏鄉就醫

近日，本土小牙醫聯盟對國際牙醫提出了多項不實指控，企圖抹黑及打壓有國外學歷的牙醫。國際牙醫校友聯合會嚴正駁斥，台灣沒有牙醫過剩問題，國外生更沒有「走後門、買學歷」。醫療奉獻獎得主簡志成強調，偏鄉地區民眾長期面臨牙科醫療資源不足的困境，政府應盡快推動健康平權，提升牙醫人力。

簡志成表示，台灣長期存在偏鄉地區醫療資源不均的問題，牙醫服務特別缺乏，政府應該引導牙醫進到偏鄉，包括設置牙醫設備，讓民眾有完整的醫療照護。以目前全台約16,000位牙醫、卻只有5%的人力願意投入偏鄉，供需遠遠不足，更別說接下來還要推動的長照政策、在宅醫療。

國際牙醫校友聯合會理事長林宗億今天召開記者會，回應本土小牙醫抹黑指控，他指出，國際牙醫學生在海外學習期間，必須完成嚴格且充足的臨床實習，最少2年以上，超過國內的2倍，且有些醫院的規模與制度比台灣更完善，絕對沒有國外牙醫學生訓練不足、被退貨的情形。

林宗億說，國際牙醫學生畢業後，可以留在當地考執照，也有許多國外的就業機會。以波蘭學歷的牙醫為例，在國家考試中屢屢脫穎而出，甚至在今年七月國考中，波茲南大學的應屆畢業生參加國考拿下全國第二名。

「哪裡畢業的並不重要，重要的是學習態度及專業能力，按照法律通過國家執照考試就是合法的牙醫師。」林宗億澄清，本土小牙醫不斷以醫療疏失混淆大眾視聽，但依醫改會統計的資料來看，95年至112年止，平均每年約438件醫療糾紛，以西醫名額55,000人來計算，換算比率約8/1000。以去年海外醫師600人計算，換算比率約1.6/1000，藉由數據說明海外醫師的醫療疏失率並沒有比本土醫師高。

關於本土小牙醫提出台灣牙醫過剩問題，並建議將牙醫「醫病比例」降到1:2000，林宗億認為，這完全脫離歐盟醫療先進國家的醫病比例為1:1000的現況，台灣將遠遠落後於世界先進國家的標準，完全無益於全體國人的健康。

簡志成說，國內偏鄉民眾共有382萬人，全台有55個鄉鎮連一個牙醫都沒有，這些弱勢族群只能等待巡迴醫療車。他分享，曾有原住民牙痛只能喝小米酒止痛，甚至自己拔牙。衛福部召募具本國學歷且有牙醫師執照者下鄉服務，但名額都招不滿，為什麼不讓國外學歷者補上？