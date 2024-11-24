影／本土小牙醫遊行：反對假良善名目 行開放波波牙醫名額之實

波波醫師爭議延燒，本土小牙醫聯盟今天偕同牙醫系教授、醫護人員、學生，在立法院中山南路門口集結遊行，提出3大訴求，包括排除「優化偏鄉醫療精進計畫」中對波波牙醫的申請資格、維持原有學歷採認原則、國外學歷的牙醫系學生實習名額上限入法，有上千人參加遊行。

本土小牙醫聯盟理事長黃映綺向衛福部長邱泰源喊話，「沒有看到實際的法條、規定修改，再多的對外聲明稿都是徒勞，是在欺騙民眾。」，本土小牙醫聯盟呼籲應進行「醫師法」修法，將國外返國的牙醫師實習名額自現行的50人，限縮為每年本土牙醫系學生實習名額的10分之1，約30人。