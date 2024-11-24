影／本土小牙醫遊行：反對假良善名目 行開放波波牙醫名額之實
波波醫師爭議延燒，本土小牙醫聯盟今天偕同牙醫系教授、醫護人員、學生，在立法院中山南路門口集結遊行，提出3大訴求，包括排除「優化偏鄉醫療精進計畫」中對波波牙醫的申請資格、維持原有學歷採認原則、國外學歷的牙醫系學生實習名額上限入法，有上千人參加遊行。
本土小牙醫聯盟理事長黃映綺向衛福部長邱泰源喊話，「沒有看到實際的法條、規定修改，再多的對外聲明稿都是徒勞，是在欺騙民眾。」，本土小牙醫聯盟呼籲應進行「醫師法」修法，將國外返國的牙醫師實習名額自現行的50人，限縮為每年本土牙醫系學生實習名額的10分之1，約30人。
台灣牙醫學生聯合會也呼籲，衛福部不應以任何形式，額外增加國外牙醫學歷畢業生臨床實作訓練選配分發名額，醫療教學資源短缺，應以現況重新思考每年既有50個名額是否下修回30個，偏鄉應投入適當及充足資源，不應假良善名目行開放名額之實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言