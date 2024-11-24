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5警訊代表「該換眼鏡了」 醫提醒：小心夜間駕駛風險

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師列五警訊提醒該換眼鏡了。 示意圖／ingimage
醫師列五警訊提醒該換眼鏡了。 示意圖／ingimage

視力問題是現代人最常見也惡化最迅速的文明病之一，對許多人而言，使用科技產品已經成為不可避免的日常，因此即使已經近視也需要保護自己的雙眼。醫師粘靖旻表示許多人戴眼鏡後，經常會忽略眼鏡是否已經「過期」，不再適合自己的視力需求。眼鏡會隨著時間流逝而磨損，視力也可能會隨著用眼頻率與方式發生變化，所以如何判斷換眼鏡的時間很重要。

粘靖旻在臉書粉專「醫師粘靖旻眼科醫師/高雄屏東 」發文分享五個警訊判斷：

一、視力模糊

粘靖旻表示，當你眼睛已經開始出現模糊、不清楚的情況時，可能表示你的視力已經發生變化，目前配戴的眼鏡度數已經不再適合，此時應該考慮檢查視力，並更換符合新視力的眼鏡。

二、頭痛和眼睛疲勞

我們都知道長時間佩戴不合適自己的眼鏡，會導致眼睛疲勞，甚至會引發頭痛。因此，假如你發現自己需要頻繁的調整眼睛的焦距，眼睛才能看清楚時，眼部肌肉會因為太頻繁使用而引起頭痛或是其他不適。假設出現使用電腦或閱讀時經常感到眼睛酸澀脹痛，也可能是眼鏡度數不適合自己的特徵。

三、眼鏡磨損或損壞

眼鏡如一般消耗品，使用久了刮痕等使用痕跡也會出現，然而刮痕會影響佩戴者的的視野，讓人看不清。此外，鏡框也可能隨著時間出現鬆動或變形，除了戴起來不舒服，也可能影響眼鏡的穩定性。

四、看夜景變得困難

夜間視力變差常是因為眼睛對光線的反應能力減弱，粘靖旻指出這可能和眼鏡度數不合也有關聯。此外，視力減弱也會提高夜間駕駛的風險，建議盡速就醫，確認是否需要更換新的眼鏡來改善夜間視力。

五、雙眼視差增加

最後，當你發現眼睛無法同時對焦或是只用單眼才能看清楚時，請盡快進行視力檢查，這種情況可能需要更換不同度數的眼鏡，來調整雙眼的視力平衡。

總而言之，如果有出現戴眼鏡不舒適，或是覺得用眼容易疲勞，就該考慮換眼鏡了喔！

眼鏡 視力 醫師

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