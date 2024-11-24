COP29核能受關注？ 環團批：吸引核能產業投資的大外宣

第29屆聯合國氣候變化大會（COP29）於今日閉幕，其中達成每年提供3000億美元氣候融資的協議。綠色公民行動聯盟指出，會議期間核能產業代表傳播了許多關於核能的誤導性訊息，企圖營造出全球核電復興的假象。對此「無核氣候聯盟」（Don’t Nuke the Climate）於11月15日，邀請國際組織與專家於巴庫舉辦記者會，強調應呼籲應面對氣候變遷的真實問題，而非提出如核電這類虛假的解決方案，強調核能對環境的破壞極其嚴重，並不是解決氣候變遷的方案。

綠盟表示，無核氣候聯盟自第6屆氣候變化大會（COP6）以來一直參與氣候大會，倡議實現無核、無碳、以100%再生能源運轉的世界，並實現公正且平等的能源轉型。該倡議獲得全球629個非政府組織支持，並共同簽署了一份支持此倡議的聯合聲明，反對31個國家提出的全球核能容量擴大3倍的計畫。

綠盟指出，核能產業代表在COP29大會上表示，到2050年核能擴大3倍的成本將達到5兆美元，無核氣候聯盟反指這是一個非常低估的且極不現實的估算，目的是為了低估建設核電的成本。本次COP29大會上，全球預估為實現氣候轉型所需要的資金為每年1.3兆美元，核能產業所提議的方案，實際上是將數年所需的氣候金融預算完全用來建設核能基礎設施，新建核電廠是當今最昂貴的能源來源，核能產業也正在搶奪有限的氣候預算，試圖說服國際社會投資核能。

綠盟強調，今年COP29的正式決議仍然不包括核能擴張，為支持去年COP28大會上多達133國共同支持的「2030年全球再生能源裝置容量增加3倍、能效提升2倍」的承諾，今年大會在首周即在主席國亞塞拜然與國際能源總署的帶領下，發表「全球儲能與電網承諾」（Global Energy Storage and Grids Pledge），訂下2030年以前部署1500GW儲能系統、新增或翻新2500萬公里電網等具體目標。核能對環境的破壞極其嚴重，並不是解決氣候變遷的方案，擁核人士所謂「核能在COP29上受到關注」只是核能產業吸引投資的大外宣，國際的趨勢是「發展再生能源、節能、儲能與電網翻新」，不該再浪費時間討論重啟核能。