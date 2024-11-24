ADHD適應不易 父母要有耐心照顧

「父母與小孩溝通，要有更多耐心，讓兒女吸收父母想傳達的訊號！」衛服部台中醫院身心精神科主任章秉純24日於專題演講分享說，ADHD主要會出現過動、衝動與注意力不集中等狀況，主要是因為小孩處理不了各種訊息導致。他希望父母照顧時可以更有耐心，學校與醫院可以協助處理小孩的各種情緒。

避免ADHD小孩無聊

台灣專注力研究學會24日舉行年會專題演講「網路時代ADHD家校醫的手牽手」。章秉純表示，有ADHD狀況的人，雖是符合某種特徵，希望各界不要標籤化，畢竟人類處理情緒、管理衝動的部分多半很晚成熟。很多人認為「人應該要有同理心」，但其實人腦就像電腦，如果沒有家長或教育進行教育的灌輸，也很難有同理心。

「ADHD的本質就是怕無聊！」章秉純強調，他在醫院與個案家長溝通時都會問：「你不要小孩做某事，那要他做什麼？」通常家長都會說「寫功課」或，「看書」，但家長自己真的相信嗎？因此要緩解ADHD，要試著找到可以讓孩子打發無聊的事情。另外，青春期小孩與家長的對立也會加劇，若沒有感到自我認同，小孩未來長大陷入性與毒誘惑的機率就會增加。

照顧ADHD要「慢」

他也提醒，如果ADHD的小孩持續被外界嘲笑，狀況會更加惡化，尤其人類本身就是社群動物，即使大家現在都知道「別人是否喜歡我沒那麼重要」，但真的不容易，加上ADHD容易在外界訊息、過去創傷的因應上過載，訊息的混亂就會讓小孩覺得天崩地裂，因此從小要讓小孩有時間進行「表徵繪製」。

章秉純舉例說，表徵繪製就是小孩在探索外界時，碰到特定事務的想法，例如遇到副總統、理事長與父母的感覺不同，態度也會有所差異。他也建議父母要給ADHD小孩時間處理頭腦中的各種訊號，與小孩互動時若能對小孩發出好的訊號，小孩接收到，並透過反覆詢問、鍛鍊反思功能，個性才有機會愈來愈好。

應正視心理健康問題

「小孩即使衣食無缺，也不代表心理沒問題。」章秉純說，小孩的情緒經驗與自我組織發展受到忽視，恐衍生巨大問題，且過度的親密與疏離都可能損害小孩的心理自我。

台灣專注力研究學會理事長臧汝芬提醒，網路時代下，青少年對網路成癮、遭受霸凌而自殺問題愈來愈嚴重，電影《小丑》就是反社會人格的最經典範例。她指出，如今社會仍對精神科與兒童心理精神科還是很感冒，即使醫生可以對病友進行藥物與心理治療，但若勇於就醫，其實能讓小孩在成長過渡期減少自傷、暴力與網路霸凌與詐騙受到的傷害。

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