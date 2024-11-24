影／國際牙醫遭指無實習經驗 校友聯合會：海外有些醫院規模制度更完善

近日本土小牙醫聯盟對國際牙醫提出了指控，對此國際牙醫校友聯合會提出駁斥，尤其像是針對實習經驗，本土小牙醫聯盟聲稱，國際牙醫沒有實習經驗，國際牙醫校友聯合會理事長林宗億今天召開記者會正面回應本土小牙醫的指控，也提出多項證據，證明國際牙醫學生在海外學習期間，必須完成嚴格且充足的臨床實習，甚至有些醫院的規模與制度比台灣更完善。

另外針對日前本土小牙醫提出台灣牙醫過剩問題，並提出將牙醫「醫病比例」降到1：2000，對此國際牙醫校友聯合會強調，這將完全脫離現實，而且根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，歐盟醫療先進國家的醫病比例大約為1：1000，台灣若以本土小牙醫的建議實施，將遠遠落後於世界先進國家標準，對全體民眾的健康毫無益處。而本土小牙醫聯盟聲稱偏鄉只缺25名牙醫師，但根據衛福部數據，全台382萬弱勢鄉鎮居民，推估至少需要1405名牙醫師才能彌補現有缺口，這還未計入到宅服務和人口老化帶來的新增需求。國際牙醫校友聯合會重申，這些霸凌的言語非常傷人，甚至曾數年前導致學生因此輕生。國際牙醫第一個訴求就是反抹黑、反霸凌，盼本土小牙醫聯盟不要再霸凌國際牙醫。

另外根據偏鄉就醫狀況，醫療奉獻獎得主簡志成醫師強調，偏鄉地區醫療資源不足的困境，尤其是在弱勢族群中，情況更為嚴重，導致許多偏鄉居民無法及時獲得牙科服務，因此拖延到病情惡化，這不僅危及民眾健康，也加劇了醫療資源分配不公的問題。簡志成醫師表示「醫療資源的分配是基本人權，偏鄉民眾不應該因地理限制而被剝奪口腔健康的權利。衛福部的『優化偏郷醫療計畫』旨在解決這些問題，但推行速度卻因少數利益團體的阻撓而延遲，會讓偏鄉民眾無法享有即時的醫療照護。」為使這項計畫能夠有效地增派年輕牙醫到偏鄉，解決醫療資源缺乏的問題，醫師呼籲政府勿受少數既得利益者的影響，應該以全民健康福祉為首要考量，照顧民眾口腔的健康也遠大於牙醫師的利益，是牙醫師責無旁貸的責任，希望盡快推動這項計畫實施，讓更多偏鄉居民享有基本的牙科醫療服務。

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