教學醫院醫師快速流失 台大醫：國外學歷實習應限縮 

波波醫師爭議延燒，本土小牙醫聯盟今天偕同牙醫系教授、醫護人員、學生上街頭抗議，提出3大訴求，包括排除「優化偏鄉醫療精進計畫」中對波波牙醫的申請資格、維持原有學歷採認原則、國外學歷的牙醫系學生實習名額上限入法。本土小牙醫聯盟理事長黃映綺向衛福部長邱泰源喊話，「沒有看到實際的法條、規定修改，再多的對外聲明稿都是徒勞，是在欺騙民眾。」

台大牙醫學系副教授王東美說，受到健保給付減少，以及醫院評鑑、教學工作等多項繁重行政事務的影響，又顧及執業生涯、維持生活品質與照顧家人，或是屆齡退休，造成願意留在教學醫院的醫師「愈來愈少」，包括皮膚科、眼科、牙科等科別醫師，如要維持學生教學品質，符合衛福部、教育部要求，牙醫師與牙醫系學生實習人數比為1比4，而醫師人力確實已出現吃緊。

王東美說，台大醫院目前每年牙醫系學生實習人數約40至45人，通過二階段國考比率約達9成，但衛福部現行開放每年50名實習名額，國內各醫院真的無法再多容納，否則無法兼顧教學品質，若以1比4要求師生比，「可以想像，我在臨床教學時，身旁站著4名實習醫師，那是多麼的擁擠」，且若要把她手上的病人、治療台分給實習醫師處理，數量也不足夠，每年師生比多是1比1，1比2都覺得太多了，絕對不可能是1比4。

王東美說，目前對於到國外就學於去年前返國的牙醫系學生，實習前需經過第一階段國考，但考試都是單選題，無法評估考生程度，且通過考試後進入醫院實習，也沒有淘汰機制，完全不同於通過國內考試，經過精挑細選的前百分之一，而至牙醫系就讀的學生。

去年起從國外返國的牙醫系學生，必須經過學歷甄試，王東美說，學歷甄試包括筆試及操作考，操作考有三個部分，包括磨牙齒、根管治療、補蛀牙，已經先前制度較為嚴格，且就以往台大醫院經驗，通過學歷甄試者占比恐低於一成，人數僅個位數。

「衛福部不應用偏鄉計畫，增加額外的實習人數，如此將影響病患及醫療品質。」王東美說，據了解，目前在國外就讀牙醫系的學生約有一、二千人，國內也仍有600多人等待實習，但這樣的排隊機制，無法篩選出好的醫師，而為人詬病，衛福部應從制度面進行改革，控管國外返國醫學生品質。

王東美說，她在台大牙醫學系服務20多年，每一年都帶著學生，看他們努力實習、通過考核，而取得任何國外學歷返國的牙醫系學生，沒有經過嚴謹考核，對目前辛苦在國內念完牙醫學系的學生是不公平的，且醫療品質也無法跟和本國學生一樣，民眾醫療品質將受到影響。