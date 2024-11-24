全台近700家藥局導入藥事照護 用藥問題解決率升至98%

中華民國藥師公會全國聯合會攜手衛福部食藥署推動「藥事服務體系計畫」，今年的成效調查顯示，台灣近700家社區藥局成功導入藥事照護服務，更有91%民眾接受藥師專業建議，用藥問題的解決效率提升至98%。

藥師公會「藥事服務體系計畫」是以「建構藥事照護體系」、「推動無障礙藥局環境」及「完善藥事執業品質」的3大主軸為方向，提供民眾安全、有效、便捷的用藥服務。理事長黃金舜在今天舉行的「社區藥局藥事服務的革新與未來趨勢」研討會上表示「單靠傳統的調劑服務已不足以滿足現代病患的需求，藥師的角色不僅在於提供藥品，而在於保障病患的用藥安全，提供專業健康指導」，這一觀點使得藥事照護的重要性日益顯著，成為全民健康不可或缺的一環。

此外，藥師公會投入大量資源改善社區藥局設施，推動全面的無障礙環境，確保行動不便的病患，也能方便獲得用藥指導，藥師公會全聯會副秘書長劉亮君分享，一名末期食道癌病患由於需要使用管制藥品，而負責送藥、提供用藥整合服務的藥師，除了詳細解釋每項藥物的使用方法，也協助調整劑量改善病患的症狀，還與病患家屬緊密合作，根據病情調整用藥方案，突顯藥師在終末期照護中的不可或缺性。

為了表彰在藥事服務方面表現優異的社區藥局及藥師，食藥署長莊聲宏在研討會親自頒發「藥事照護服務獎」。莊聲宏表示，「計畫不僅提升了民眾用藥的安全性，也讓藥師能更深入參與社區健康管理，期望未來能持續強化藥事服務的普及性及品質，讓更多民眾受益。」

黃金舜說，藥師公會全聯會將持續投入更多資源，提升藥師專業能力，確保藥師在體系中充分發揮專業，讓民眾在用藥上獲得安心與保障。除了感謝各界對藥師公會的支持，他也呼籲社會共同支持推動藥事服務體系，攜手打造「健康台灣」，提供需要用藥指導的民眾安全的用藥環境與服務。