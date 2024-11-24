敏感族注意！ 24至25日西半部擴散差空品不佳

環境部綜合最新氣象、模式及空品監測結果指出，由於22日至23日為東北風，南部地區位於下風處，導致污染物持續累積，24日環境風場轉為偏東風，西半部風速微弱，擴散條件不佳的情況下，空氣品質為橘色提醒等級且持續至25日，預計26日白天隨東北季風增強，空氣品質將逐漸改善，請民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，22日中國上海一帶PM2.5小時濃度約70~90微克/立方公尺，綜合最新模式模擬結果及監測資料，22日晚間微量境外污染物隨東北季風南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度約20~30微克/立方公尺，全臺空氣品質多為普通等級，預計23日白天影響逐漸趨緩，24日環境風場轉為偏東風持續至25日，風速較弱，加上西半部水平擴散不佳，導致污染物累積，西半部地區PM2.5將達40~50微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，26日鋒面通過及東北季風增強，空氣品質將逐漸改善。

環境部通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環境部發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」 查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。