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本土牙醫籲波波實習名額修法 衛福部：須依程序

中央社／ 台北24日電

國外學歷牙醫實習爭議，本土牙醫團體及牙醫系師生今天下午將上街抗議，呼籲將波波實習名額上限寫入醫師法，將既有50人下修回30人。衛福部回應，若有修法必要，須循立法程序。

牙醫團體、牙醫系學生及教師下午將在台北市中山南路前遊行，以立法院大門口為起點，步行兩個街區至徐州路，再返回立法院大門口。本土小牙醫聯盟上午11時舉行遊行前記者會，理事長黃映綺說，大量波波學歷畢業生返台實習，教學系統無法負荷，擔憂醫師訓練品質將崩盤。

台灣牙醫系每年限制招生391人，台大牙醫學系副教授王東美表示，教學訓練資源寶貴，最佳師生比為1比1至1比2，但官方以1比4計算，認定每年招收50名國外學歷牙醫系畢業生沒有問題，「這是非常離譜的數字，你可以想像臨床治療台，旁邊站4個實習生，那是怎樣擁擠的狀況」。

王東美說，雖然台灣面臨少子女化，牙醫系學生人數確實會減少，但教學醫院的牙醫相關師資同樣也在下降，除了醫師屆齡退休，更多的是離開大醫院，改為自行開業，呼籲立法院將波波實習名額上限寫入醫師法，國外學歷每年實習名額不應超過國內醫牙學系招生總額1/10。

衛生福利部口腔健康司長張雍敏會後接受媒體電訪表示，牙醫人力供需具變動性，國外學歷每年實習名額等核算，皆透過學界、臨床專家討論，不論是將實習名額上限入法或海外名額不超過本土1/10等修法，屬於公共議題，如有必要性，須循立法程序，立委提案後，中央將展開研議。

另外，黃映綺提到，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」牙科部分，至今不願刪除無執照波波牙醫申請偏鄉計畫，未明確寫出未來若開放波波實習名額，究竟是包含在原有公告50人額度，還是外加名額，甚至計畫績效指標僅有訓練招募人數，而非為偏鄉醫療改善成效。

張雍敏解釋，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」屬於上位型計畫，初期以投入型指標作為關鍵績效指標（KPI），待計畫上路之後，才會執行細部作業計畫，屆時將有成果性指標，如減少多少無牙醫鄉鎮等，這是行政機關處理通則，現階段已經開始與專家討論細部計畫。

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