本土小牙醫今下午上街抗議 喊話波波牙醫實習名額入法

波波醫師爭議延燒，本土小牙醫聯盟今天偕同牙醫系教授、醫護人員、學生上街頭抗議，提出3大訴求，包括排除「優化偏鄉醫療精進計畫」中對波波牙醫的申請資格、維持原有學歷採認原則、國外學歷的牙醫系學生實習名額上限入法。本土小牙醫聯盟理事長黃映綺向衛福部長邱泰源喊話，「沒有看到實際的法條、規定修改，再多的對外聲明稿都是徒勞，是在欺騙民眾。」

黃映綺說，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的牙科部分，開放尚未實習、無執照的波波牙醫畢業生申請，實習名額繞過原有專家會議討論機制，是外加在賴總統承諾的每年50名之外，「我們不是反對整個計畫，而是計畫中針對牙醫師的績效指標，本質上就是一个訓練計畫，等到24億元花完，有沒有訓練出偏鄉服務的醫師，可以說是完全沒有。」

黃映綺表示，立法院2022年5月通過「醫師法」部分條文修正案，其中7項附帶決議涉及增加國外牙醫系畢業生在台灣的實習名額，雖然後來暫緩執行，實際上卻是鴨子划水，當時作為孤單的吹哨者努力的這些時日，如今還是看到政府大開國外學歷的牙醫師名額，「連續兩起波波醫師鬧出人命的事件，請問政府還不正視這個問題嗎？請問台灣的牙醫系教學品質有比波蘭、西班牙、捷克還差嗎？希望政府部門可以回頭審視政策。」

黃映綺說，雖然衛福部表示計畫會以55個無牙醫偏鄉為優先、本國學歷優先、不會派無執照醫師到偏鄉無服務，但邱泰源只是在「話術」，依然閃躲最關鍵的問題在於，偏鄉醬療計畫為什麼會綁定「無照波波牙醫訓練計畫」？該計畫的波波牙醫實習名額，到底是不是外加在原有公告的名額之上？遊行要求衛福部排除無執照波波牙醫申請偏鄉計畫、維持原有學歷採認原則，並呼籲立法院修改醫師法，設立國外學歷醫牙學歷實習名額上限。

黃映綺說，波波醫師實習後國考通過率不到6成，無法考取執照的大量波波密醫流人診所，民眾毫無保障，而偏鄉民眾一樣沒有醫師，政府開放波波醫師15年，結果他們80%以上留在六都，服務偏鄉的比率遠低於本國學歷，因此痛批衛福部假借偏鄉名義增加波波名額，根本是「假偏鄉、真後門」，喊話衛福部長邱泰源，「沒有看到實際的法條、規定修改，再多的對外聲明稿都是徒勞，是在欺騙民眾。」

黃映綺說，55個無牙醫鄉鎮，其實是沒有牙科診所，但有一半以上已有牙科醫療站，剩下的也有巡迴醫療，並不是找不到牙醫師看診，牙科治療設備器械難以搬運，但計畫並沒有設立偏鄉最需要的醫療站，而是招募一堆波波實習生塞在大醫院，計畫推行後，55個無牙醫偏鄉一個都不會減少，還會把原先在偏鄉服務的醫師排擠走，偏鄉民眾只有更慘。

台大牙醫系副教授王東美表示，98年時衛生署、教育部、考選部和各大醫院代表共同決議，國外學歷每年實習名額不應超過國內醫牙學系招生總額10分之1，以維持教學訓練和醫療品質，教學訓練的資源寶貴，應以訓練本國學生為主，不應稀釋人力以訓練更多波波牙醫而降低教學品質，呼籲立法院將波波牙醫實習名額上限寫入醫師法。

台灣牙醫學生聯合會表示，衛福部不應以任何形式，額外增加國外牙醫學歷畢業年醫富作引經產配分發名額，醫療教學資源短缺，應以現況重新思考每年既有50個名額是否下修回30個，偏鄉應投入適當及充足資源，不應假良善名目行開放名額之實。

本土小牙醫聯盟呼籲應進行「醫師法」修法，將國外返國的牙醫師實習名額自現行的50人，限縮為每年本土牙醫系學生實習名額的10分之1，約30人。對此，衛福部口腔健康司長張雍敏說，牙醫師的需求隨時都在變動，以她來說，她也是牙醫師，年輕時男女醫師比為9比1，現在已經是1比1；因此，每年牙醫師實習額度是經過專家討論。

張雍敏說，如果外界希望能夠修法減少，此為公共議題，將依修法程序，如先有立委提案，衛福部再邀集專家、社會公正人士等進行討論、擬定草案、修法討論等程序。

至於本土小牙醫聯盟指出，目前衛福部偏鄉計畫未將偏鄉醫療改善納下，無法解決偏鄉醫療潰乏現況。張雍敏說，目前偏鄉計畫屬於新興計畫，自明年開始編列經費，因此先多設定投入型計畫為主，鼓勵大家投入，當計畫順利推動後，接著就會有細部作業計畫，如原先為一周3診增加為8診等等成果型評估指標，而細部作業的評估指標已在進行規畫，也將尋找專家一併討論。