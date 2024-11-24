快訊

睡機場不再痛苦 全球10大對轉機、誤點乘客最友善機場一次看

12強賽／中華隊臨時換先發投手 日本快腿：他們真的很想贏

12強棒球賽／今晚中日大戰 全民沸騰各地直播應援時間、地點看過來！

聽新聞
0:00 / 0:00

維修車闖紅燈險撞區間車 台鐵3改善措施：嚴懲不貸

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵一列工程維修車差點與一列區間車相撞。圖為台鐵工程維修車示意圖，與新聞無關。本報資料照片
台鐵一列工程維修車差點與一列區間車相撞。圖為台鐵工程維修車示意圖，與新聞無關。本報資料照片

台鐵傳11月15日晚間一列工程維修車在談文南號誌站，要與一列區間車交會時，工程維修車司機員竟未確認出發號誌，不僅闖紅燈冒進還擠壞轉轍器，行控中心發現後，緊急呼叫維修車及區間車停車，並要求區間車退行才沒釀出憾事，車上20多名旅客逃過一劫。台鐵公司表示，此案發生後已通報交通部、由運安會進行詳查，並檢討提出3改善措施。

台鐵一列北上56次對號快車於1976年5月30日冒進號誌闖紅燈，與一列南下107次平快車在竹南、談文站間相撞，釀30人死亡，百餘人輕重傷，沒想到48年後，竟又發生類似虛驚事件。

今年11月15日晚間一列工程維修車迴送，在談文南號誌站要與南邊的2562次區間車交會，工程維修車司機卻未注意出發號誌，闖紅燈冒進，並擠壞轉轍器，行控中心控制員發現後，緊急呼叫維修車及對向區間車煞停，並要求區間車退行才未釀成憾事。

台鐵公司證實，11月15日晚間11時35分第9353次工程維修車計畫於談文南號誌站交會第2562次，因司機員疏忽未確認出發號誌機，造成冒進號誌事件。

台鐵說，9353次司機員發現擠壞轉轍器時立即停車，同時間第2562次大山站開出，行控中心控制員發現第9353次冒進號誌後，立即緊急呼叫2562次及9353次停車，2562次也立即停車，後續依控制員命令，第2562次退回大山站3股等待第9353次進大山站2股後，於16日凌晨1時11分晚100分開車，談文站晚102分到開，車上旅客20餘人，由車站準備飲料及麵包提供旅客充飢。

台鐵表示，該事件發生後，本公司立即依規定通報交通部及相關單位，本案已由運安處進行詳細調查，並針對事件原因檢討提出具體改善措施，並釐清責任，嚴懲不貸。

具體改善措施包含落實工程維修車呼喚應答SOP，並定期考核確認辦理情形；立即辦理各工程維修車司機員回訓，增加實務訓練課程，並加強管理；目前新採購工程維修車均已要求加裝ATP設備，將研議評估既有舊工程維修車裝設ATP裝置。

交通部 台鐵 紅燈 運安會

延伸閱讀

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

影／高雄BMW疑闖紅燈撞飛機車女騎士 女駕駛稱：看錯號誌

6旬男晨運過馬路疑似闖紅燈 遭重機撞飛亡

影／嘉義縣混凝土車急轉彎閃機車 不慎失控翻覆水泥流滿地

相關新聞

入冬首波冷氣團周三襲台 降幅10度冷到周六 不排除第二波緊接而來

入冬首波冷氣團即將影響台灣，中央氣象署預報員林定宜表示，周三大陸冷氣團南下，周三至周五清晨中部以北、東北部、東部地區低溫...

維修車闖紅燈險撞區間車 台鐵3改善措施：嚴懲不貸

台鐵傳11月15日晚間一列工程維修車在談文南號誌站，要與一列區間車交會時，工程維修車司機員竟未確認出發號誌，不僅闖紅燈冒...

EMU3000傳「煞不住」滑走事故 原因曝光台鐵4措施改善

台鐵一列EMU3000型新自強號傳11月2日原定在海端站與401次列車交會，卻發生司機員欲煞車卻「煞不住」，不但空轉滑行...

「我喜歡自己的小耳朵」 13歲長笛女孩用音樂弭平不完美

榮獲2024年卓越盃音樂國際公開賽長笛第一名金獎的傅宣維，熟練吹奏優美旋律，觀眾目光全聚焦在她的自信，沒有人注意到女孩的...

台灣北端弧形層狀雲系 鄭明典：也是東北季風天氣型態

今、明兩天東北季風稍減弱，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台灣北端有一大片層狀雲系，略帶弧形，這是相對穩定氣流遇到台...

台鐵辦列車運轉競賽 增進司機動力車駕駛技術

台鐵自1984年起每年舉辦列車運轉競賽，以增進司機員動力車駕駛技術、確保行車安全、提升服務品質、達成經濟運轉的目標，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。