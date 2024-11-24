維修車闖紅燈險撞區間車 台鐵3改善措施：嚴懲不貸

台鐵傳11月15日晚間一列工程維修車在談文南號誌站，要與一列區間車交會時，工程維修車司機員竟未確認出發號誌，不僅闖紅燈冒進還擠壞轉轍器，行控中心發現後，緊急呼叫維修車及區間車停車，並要求區間車退行才沒釀出憾事，車上20多名旅客逃過一劫。台鐵公司表示，此案發生後已通報交通部、由運安會進行詳查，並檢討提出3改善措施。

台鐵一列北上56次對號快車於1976年5月30日冒進號誌闖紅燈，與一列南下107次平快車在竹南、談文站間相撞，釀30人死亡，百餘人輕重傷，沒想到48年後，竟又發生類似虛驚事件。

今年11月15日晚間一列工程維修車迴送，在談文南號誌站要與南邊的2562次區間車交會，工程維修車司機卻未注意出發號誌，闖紅燈冒進，並擠壞轉轍器，行控中心控制員發現後，緊急呼叫維修車及對向區間車煞停，並要求區間車退行才未釀成憾事。

台鐵公司證實，11月15日晚間11時35分第9353次工程維修車計畫於談文南號誌站交會第2562次，因司機員疏忽未確認出發號誌機，造成冒進號誌事件。

台鐵說，9353次司機員發現擠壞轉轍器時立即停車，同時間第2562次大山站開出，行控中心控制員發現第9353次冒進號誌後，立即緊急呼叫2562次及9353次停車，2562次也立即停車，後續依控制員命令，第2562次退回大山站3股等待第9353次進大山站2股後，於16日凌晨1時11分晚100分開車，談文站晚102分到開，車上旅客20餘人，由車站準備飲料及麵包提供旅客充飢。

台鐵表示，該事件發生後，本公司立即依規定通報交通部及相關單位，本案已由運安處進行詳細調查，並針對事件原因檢討提出具體改善措施，並釐清責任，嚴懲不貸。

具體改善措施包含落實工程維修車呼喚應答SOP，並定期考核確認辦理情形；立即辦理各工程維修車司機員回訓，增加實務訓練課程，並加強管理；目前新採購工程維修車均已要求加裝ATP設備，將研議評估既有舊工程維修車裝設ATP裝置。