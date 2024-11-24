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靜電恐是健康警訊！ 營養師提醒出現「6種」情況者多加留意

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天將至，許多人時常會面臨「靜電」的困擾，光是觸摸桌面、門把及電燈開關都有可能會被電到。示意圖／ingimage
冬天將至，許多人時常會面臨「靜電」的困擾，光是觸摸桌面、門把及電燈開關都有可能會被電到。示意圖／ingimage

許多人在冬天時常會面臨「靜電」的困擾，光是觸摸桌面、門把及電燈開關都有可能會被電到。對此，營養師也提醒，這其實是身體出現的一種警訊，注意關鍵的6件事有助於減少靜電產生。

營養師高敏敏日前在個人粉絲專頁發文，表示觸電其實是身體健康警訊，過度勞累導致缺氧、水喝太少、皮膚乾燥、糖尿病、急性腸胃炎及大面積燒燙傷等患者，都容易累積過多的正電荷，導致觸電情況頻頻發生。

此外，由於冬天氣候乾燥且常接觸暖氣，身體的水分容易流失、造成缺水，她提醒民眾每天應喝足身體「每公斤體重ｘ30c.c.」的水分，並遵循少量、多次的技巧，每次攝取200～400c.c.，平衡電解質濃度，以達到身體的保濕。

營養師也建議可以多補充含水量高的蔬果，例如水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜、小黃瓜等等，不僅可以默默補充水分，豐富的維生素C也有助於肌膚修復；而咖啡、濃茶、高鉀食物等容易利尿者則是適量就好，「適時的補充沒問題，但如果過量攝取會導致水分流失，飲水量不夠也會導致體內缺水。」

營養師 糖尿病 缺水 腸胃炎

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