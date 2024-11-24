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EMU3000傳「煞不住」滑走事故 原因曝光台鐵4措施改善

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵一列EMU3000型新自強號本月2日因煞不住導致擠壞轉轍器且空轉滑行逾2公里，台鐵研判因軌道布滿落葉及雜草及長距離下坡及所致，已提出4項改善措施確保行車安全。圖為台鐵EMU3000型新自強號示意圖，非新聞所指列次。本報資料照片
台鐵一列EMU3000型新自強號本月2日因煞不住導致擠壞轉轍器且空轉滑行逾2公里，台鐵研判因軌道布滿落葉及雜草及長距離下坡及所致，已提出4項改善措施確保行車安全。圖為台鐵EMU3000型新自強號示意圖，非新聞所指列次。本報資料照片

台鐵一列EMU3000型新自強號傳11月2日原定在海端站與401次列車交會，卻發生司機員欲煞車卻「煞不住」，不但空轉滑行逾2公里還擠壞轉轍器。台鐵公司表示，EMU3000型相關煞車系統均符合規定，此次出現滑走事故是因軌道布滿落葉及雜草及長距離下坡及所致，已提出4項改善措施確保行車安全。

台鐵一列452次EMU3000型樹林開往台東新自強號，今年11月2日原定在海端站與401次列車交會，該列車司機員看見預告號誌機顯示注意後即刻減速，卻發現列車顯示滑走警告，且減速不如預期，因此在預告號誌機前緊急緊軔煞車，但列車車速仍無明顯降低，持續空轉滑走，最後列車擠壞轉轍器且空轉滑行逾2公里，所幸對向車401次發車已收到行控中心調度員通知緊急停車，沒有造成對撞事故。

而這並非EMU3000型第1次發生這樣的情況，據了解，去年颱風過後也曾發生類似事件，導致列車進站衝出月台，遭外界質疑該車型有問題。

台鐵說，11月2日第452次列車於進入海端站前準備停車時，駕駛台上空轉滑走指示燈亮起，司機員發現減速不如預期後立即緊急緊軔，但列車仍持續滑走，擠壞海端站南邊轉轍器續行，司機員立即按下車上「防護無線電發報按鈕」，通知附近列車緊急停車，避免危險，並通報行控中心控制員，最後第452次停於K120+700處。

同時間，第401次列車已由關山站開出，第401次司機員收到防護無線電訊號及行控中心控制員通知後立即停車，停於K122+840處，與第452次相距2.14公里，並未進入452次所在的閉塞區間。

台鐵表示，本案經調查後發現，主要是康芮颱風過後降雨量大，軌道布滿落葉與雜草，導致軌面摩擦力喪失，且該處為千分之9.9下坡路段，導致列車滑走擠壞轉轍器。

台鐵強調，自EMU800型電聯車起，新車購案均訂有RAMS可靠度、可用性、可維護性及安全性的要求，並由第三方公正單位執行驗證與認證（IV&V），EMU3000型的軔機（煞車）系統可靠度需達到SIL 4的最高安全等級，辦理型式測試時，測試項目也包含濕滑軌面（於軌面噴灑肥皂水）空轉／滑走功能測試。

此外，每一編組投入營運前均需辦理千分之20下坡道煞車測試，確認相關煞車功能均合格，始能取得IV&V核發營運安全證明，列車設計及性能符合規定。

針對康芮颱風復駛期間，EMU3000型第452次發生滑走情形，台鐵研判是因前述軌面摩擦力喪失加長距離下坡所致，台鐵表示，已於11月4日高階技術會報專案檢討並提出4項改善措施，包含颱風後復駛前路線巡查增加軌面覆著異物檢查項目；針對軌面覆著異物加強清洗。

第三，軌面覆著異物未完成清洗前，明訂該區段列車降速行駛；有關颱風後路線巡查及防止列車滑走措施，新增於台鐵公司SMS風險危害因子管控及預防，並修正相關規章，以確保安全。

台鐵 自強號 風險

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