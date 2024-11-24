入冬首波冷氣團周三襲台 氣象署：冷到周六 不排除第二波緊接而來

入冬首波冷氣團即將影響台灣，中央氣象署預報員林定宜表示，周三大陸冷氣團南下，周三至周五清晨中部以北、東北部、東部地區低溫13、14度，沿海空曠地區會更低一些。冷氣團一直到周六稍微減弱，周五、周六因為輻射冷卻效應的影響，清晨和夜晚各地溫度較低。

今天台灣附近清晨之前還是受到東北季風影響，林定宜表示，所以基隆北海岸、花東附近的雲量比較多，不過西半部維持晴到多雲的天氣型態。台灣附近今天隨著東北季風減弱，溫度也會逐漸升高。

林定宜表示，今晚台灣附近偏東風，明天會是未來1周比較溫暖的時期，北部甚至可以26、27度高溫，各地天氣穩定。不過，周二開始，天氣將會明顯轉變，上半天鋒面通過，北部、東半部、中部、南部山區也會轉為短暫陣雨的天氣型態，各地雲量比較多。因為鋒面通過加上東北季風增強，溫度也會逐漸開始下降，北部、東北部、東部地區慢慢轉為涼冷的天氣型態。

周三開始大陸高壓逐漸南下，林定宜表示，代表冷空氣也逐漸南下，這波冷空氣可以達到大陸冷氣團的等級，因此周三至周五清晨中部以北、東北部、東部地區低溫只有13、14度，沿海空曠地區會更低一些。周五白天開始，冷氣團會稍微減弱，一直到周六稍微減弱，不過，周五、周六因為輻射冷卻效應的影響，清晨和夜晚各地溫度較低，尤其中南部日夜溫差大。

未來降雨趨勢，林定宜表示，今天到明天雨勢不是很多，不過，東北部地區有局部較大雨勢機率，基隆北海岸、東北部、花東有雨，西半部晴到多雲。周二鋒面通過，也帶來一些水氣，中部以北、東半部都可能下雨，中南部山區也會有些雨勢。周三下半天開始大陸冷氣團會帶來乾冷空氣，雨勢趨緩。周四至周六清晨水氣比較少，只有迎風面的東半部地區會有零星短暫雨，其他地區晴到多雲。

未來溫度趨勢，林定宜表示，今明兩天溫度上升，周二溫度開始明顯下降，尤其周二、周三降幅大，北部和東北部溫度可能下降8至10度，相當有感。周五白天之後冷氣團逐漸減弱，溫度開始回升，不過日夜相當涼冷，要注意保暖。周六也是，雖然冷氣團減弱，清晨夜晚依然比較冷一點。