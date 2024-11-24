台鐵辦列車運轉競賽 增進司機動力車駕駛技術

台鐵自1984年起每年舉辦列車運轉競賽，以增進司機員動力車駕駛技術、確保行車安全、提升服務品質、達成經濟運轉的目標，今年為台鐵公司元年，除維持此良好傳統，因應服役車型更迭，列車運轉競賽使用車種也自早期EMU500、中期EMU800，進步為新式EMU900型。

台鐵持續維持傳統辦理年度列車運轉競賽，因應服役車型更迭，列車運轉競賽使用車種也由機車牽引的普通車、莒光號，演進到通勤電聯車，並且自早期EMU500、中期EMU800，進步為新式EMU900型，這也是競賽第15次（屆）使用電聯車來擔綱。

今年列車運轉競賽時間為11月18至11月21日共計4天，競賽區間為七堵站至宜蘭站間，台鐵北區各機務段均有參與，包含七堵、台北、花蓮及宜蘭4個機務段，各段每天輪流推派2名選手擔任上行及下行列車駕駛。

上午進行上下班準備、列車出入庫整備、列車故障排除比賽；下午進行上行及下行列車運轉。評分規定在ATP均正確操作前提之下，正確控制列車加減速、停車位置、列車準點及節能運轉等項目。

選手須在列車安全、準點的前提下，盡量降低列車的運轉耗電量，且在進站停車時準確停靠於規定位置；同時選手指認呼喚應答的動作及客室內乘車舒適度等指標也納入評分。考量路線特性有所差異，個人競賽分為上行、下行兩個部分，並將上、下行分數加總後做為團體競賽成績。