入冬第1波冷氣團要來了！這天氣溫持續往下 恐凍到12月初

東北季風影響台灣將近1周，終於有要稍微減弱的趨勢，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，不過今天清晨因為西半部雲量明顯減少，輻射冷卻作用加成，本島的最低溫集中出現在苗栗地區，包括苗栗公館的15.0度、苗栗三灣及頭屋的15.5度、苗栗西湖的15.9度等都低於16度以下，從嘉義以北到宜蘭、花蓮一帶空曠地區低溫也普遍在16至18度間，台北站的低溫則是19.5度，夜晚清晨的低溫還是相當明顯。

今天白天起東北季風逐漸減弱，風向也有慢慢轉為東北東到偏東風的趨勢，吳聖宇說，除了基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶可能還有些局部降雨之外，其他大部分地方都是多雲或晴的天氣型態。

明天白天繼續受偏東風的環境影響，水氣更少，吳聖宇表示，迎風面東半部雲量稍多，西半部則是晴到多雲，天氣狀態有一個較為穩定的空檔期。

但是，吳聖宇表示，明晚就會有下一波東北季風前緣的鋒面接近，苗栗以北到宜蘭一帶雲量增多，降雨機會提高，又會轉為有短暫陣雨的天氣。周二鋒面掠過，東北季風增強，台中以北到東半部持續有短暫陣雨，彰化以南到高屏一帶維持多雲或有陽光的天氣。

吳聖宇表示，周三白天期間因為中高層西風槽掠過台灣以北，帶動中層華南水氣東移通過台灣上空，除了南部地區大致維持多雲天氣以外，其他地方可能都會有短暫陣雨出現的機會，到了周三晚間水氣通過後，乾冷空氣南下，各地天氣恢復穩定，東半部雲量較多，西半部晴到多雲。乾冷空氣會從周四一直影響到下周末，東半部雲量仍稍多，西半部則是晴到多雲，降雨的機會看來都很低。

溫度方面也會有升降的起伏變化，吳聖宇表示，今天仍較偏涼，北部、東北部白天高溫21至24度，花東地區高溫24至26度，中南部高溫26至28度。

明天白天北台灣的高溫回升會比較明顯，北部、東北部白天高溫回升到24至27度，其他地方的高溫回升幅度不大，花東地區25至27度，中南部大概維持在27至29度間。吳聖宇表示，雖然白天溫度回升，但是夜晚清晨仍涼，尤其中部以北到宜蘭、花蓮一帶空曠地區，清晨低溫仍可能降至16至18度間，有幅射冷卻發生的地方溫度可能會更低一點。

周二鋒面通過，東北季風增強，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫又會一下子降到19至20度左右，中部、花東地區高溫24至26度，南部高溫26至28度，南北之間溫差明顯變大。

周三中高層西風槽掠過後，較強的冷空氣南下，吳聖宇表示，溫度將由北往南持續降低，北部、東北部白天高溫可能只剩下17至19度，中部及花東地區高溫21至23度，南部地區高溫也會降到24至26度。

吳聖宇表示，周四起到周六受乾冷空氣影響，白天各地天氣穩定，普遍有機會看到陽光，但是溫度較低，北部、東北部白天高溫維持在18至20度左右，花東地區高溫21至23度，中南部地區高溫也只有23至25度。

他說，更值得注意的是，從周四開始到周六夜晚清晨的低溫，從台南以北到宜蘭、花蓮一帶空曠地區低溫有機會降到12至14度間，如果有較明顯的輻射冷卻作用發生，溫度可能比12度更低，都市地區低溫預報也只有在14至16度間，同樣是相當偏低的情況，南部空曠地區低溫則是預估在14至16度，都市地區低溫16至18度，這樣的預報溫度應該是可以達到大陸冷氣團的標準，不過還是要看到時候台北站實測的溫度狀況。

下周日冷空氣有稍微減弱的趨勢，吳聖宇表示，溫度應該會有所回升，但是後續目前來看還會再有冷空氣南下，溫度偏低的狀況可能會延續到12月上旬。

吳聖宇表示，下周不論是天氣或是溫度都將有比較明顯的起伏變化，降雨先增多後減少，後半周看起來天氣穩定。溫度也是先升後降，後半周溫度偏低且持續較長時間，有機會達到今年入冬第一波大陸冷氣團，提醒大家要多加注意溫度變化的情況，並且提早預作準備，注意自身及家人的身體健康。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。