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首波冷氣團下周三抵達 吳德榮：探10度低溫 冷空氣至少影響4天

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
周三至周六冷空氣影響，周三上半天苗栗以北、東半部地區及中部山區仍有局部短暫雨，下午起轉乾、雨漸歇；周四至周六各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷，日夜溫差大。本報資料照片
周三至周六冷空氣影響，周三上半天苗栗以北、東半部地區及中部山區仍有局部短暫雨，下午起轉乾、雨漸歇；周四至周六各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷，日夜溫差大。本報資料照片

今晨大台北東側、宜蘭有零星雨。平地最低氣溫為苗栗公館15.3度、新北16.3度、宜蘭16.3度；各地區平地最低氣溫約在16至19度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，東北季風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；背風面則是晴時多雲的天氣。北台灣涼，中南部白天微熱、早晚涼。今天北部16至24度、中部17至28度、南部19至30度、東部16至28度。

明天為短暫空檔，各地皆是晴時多雲的天氣；白天氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚涼。吳德榮表示，周二鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；北台灣明顯轉冷，應注意添衣，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，周三至周六冷空氣影響，周三上半天苗栗以北、東半部地區及中部山區仍有局部短暫雨，下午起轉乾、雨漸歇；周四至周六各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷，日夜溫差大。

至於是否為入秋以來首波大陸冷氣團？吳德榮表示，周四至周六冷空氣及強輻射冷卻加成，清晨及夜間，本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站亦將降至14度以下，將成為首波符合大陸冷氣團定義的冷空氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫

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