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入秋最強冷空氣要來了 冷氣團下周三報到 北部探13度低溫

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
下周三東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降。本報資料照片
下周三東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降。本報資料照片

今天清晨仍受東北季風影響，各地低溫約18至22度，感受上仍有些涼意；中央氣象署表示，白天起東北季風稍減弱，白天高溫在北部及東半部約21至25度，中南部地區約27至28度；馬祖氣溫為17到19度，金門18到22度，澎湖21到23度。天氣方面，迎風面的基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機會，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，桃園以南地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

下周一東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，降雨較少，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降；北台灣有短暫陣雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周三東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下半天水氣漸減少，逐漸轉乾冷。北部及東北部15至19度，花東18至22度，中部16至22度，南部18至24度；澎湖20至21度，金門16至20度，馬祖16度左右。

下周四至下周五清晨持續受冷空氣影響，且局部可能有輻射冷卻，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，下周五白天至下周六冷空氣稍減弱，各地氣溫稍回升，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區零星降雨。北部及東北部13至21度，花東15至22度，中南部15至26度；澎湖20至21度，金門16至20度，馬祖15至16度。

12月1日至12月3日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

東北季風 氣溫 馬祖

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