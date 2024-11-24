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波波醫爭議延燒 本土牙醫今上街

聯合報／ 記者林琮恩賴昀岫／台北報導

波波醫師醫療糾紛讓爭議延燒，反對波波牙醫的本土小牙醫聯盟，不滿衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫」，有條件開放海外牙醫生赴偏鄉服務，今天上街頭抗議，國際牙醫聯盟也準備召開記者會，雙方隔空互槓。

衛福部長邱泰源昨天重申，海歸醫學生實習名額維持五十人，且須經學歷認證，才可參加國考取得執照。

本土小牙醫聯盟今上街頭，以「反密醫、反特權、反廿四億假偏鄉計畫」為訴求，不只本土牙醫師，國內牙醫系醫學生也串連上街。

邱泰源昨再次重申，偏鄉計畫以五十五個無牙醫鄉鎮為限，並且以本國學歷牙醫為優先，且至偏鄉服務牙醫師，都有醫師執照不會有密醫。

他說，民國一一一年修訂「醫師法」後，自海外回台的醫學生，不管畢業自波蘭還是美國，無論是哈佛還是劍橋，都得經過「學歷甄試」，是標準趨嚴的關門法案，絕對沒有為波波醫師開後門。最近衛福部也將公布醫師法的修正版本，排除以函授、遠距教學取得學歷者，不得參加國考。

本土小牙醫聯盟理事馬思紜說「維持海歸牙醫學生五十人限額是老調重彈」，衛福部從未保證不再以其他名義開設海外學歷的實習名額，而醫師法施行細則修法內容尚未公布，是否真有變嚴，應讓各界檢視。

馬思紜表示，偏鄉醫療是全體牙醫責任，不論本國、外國牙醫科系，只要有執照醫師都可至偏鄉服務，當務之急是別讓偏鄉變成波波牙醫訓練場域。

偏鄉 牙醫 醫師

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