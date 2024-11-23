精衛法將上路！司法精神病院工程延宕 明年預期可達標

社會案件中有精神疾病傷人的事件不時發生，例如今年發生的台中捷運傷人案件，又或是殺人未遂犯人原本在精神科醫院監護時放風逃逸，造成北台灣恐慌等。然而，精神病疾病患者的權利保障卻也不可忽視，精神衛生法修正版草案2年前完成三讀，包含精神疾病患者強制就醫制度變更、協助精神疾病患者回歸社區及去汙名化等。

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心指出，目前精神衛生法母法雖已三讀，但會搭配相關子法規在12月14日上路，相關子法規一共21部，其中因為有6項因為涉及強制住院，由司法院規畫，上路時間待定。據了解，上路時間恐得等到明年下半年。其餘15個子法都已完成預告或是預告中，剩餘1項施行細則，也還需要會同司法院意見，下月公告，力拚準時生效。

改革五項重點包含強化心理健康促進、布建社區支持資源、強制住院改為法官保留原則、病人權益保障、強化前端預防及通報機制。鄭淑心表示，法律明文規定不能出現歧視性言論，或影射他人罹病；去汙名化是修法重要一環，會請地方政府協助加強宣導，特別是上路第一年時，希望在原本的衛教、健檢之餘，一併宣導。

地方政府配合精神病人照顧，也提供以家庭為中心、社區為基礎的個案管理服務，並與精神醫療、社會福利、就業輔導等體系進行雙向轉介，建構社區網絡合作系統，提升社區精神病人照護品質。

此外，司法精神病房籌備進度延宕，更曾被法務部點名因為進度不如預期導致經費編列卻無法執行。然而，立法院明年度的預算評估報告卻依然不樂觀，目標183床的精神病房，除了南部的凱旋醫院已經啟用外，東部、北部的工程日期都被展延，中部更是工程核定緩慢。

司法精神病房因為是收容監護處分個案，多被認為具高暴力風險、高復發風險等，因此衛福部地點保密到家，就怕產生鄰避效應，引發反彈；目前包含高雄50床外，全台累積102床精神病床已經啟用。鄭淑心解釋，部分病床工期比較長，但是明年有將會完工，包含司法精神醫院也會在明年完工啟用，將增加300床，可在明年底達到社安網的目標480床。