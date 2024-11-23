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心衛中心難招人 彰化縣搶畢業生打造培訓機制

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部積極布建心衛中心，也讓地方政府掀起搶人大戰。諮商示意圖。本報資料照片
衛福部積極布建心衛中心，也讓地方政府掀起搶人大戰。諮商示意圖。本報資料照片

精神衛生法即將上路，衛福部今年在心理衛生相關進用人數目標為2001人，但統計至今年10月底卻只有1454人，連去年底的目標1664人都不到，心理衛生人員中心理師最難找，彰化縣衛生局為了召募人力，祭出培訓計畫，將手「伸進」畢業生裡面，從新鮮人開始攔截，才不會被醫院、諮商所吸收。

根據社安網計畫，在第一期檢討報告中，人力不足就是其中一環，我國案量比遠高於國外，報告中直接指名「案量負荷沈重下，難以提供被訪視者完善且深化的服務」。然而，社安網第二期上路已經第四年，人力卻始終趕不上計畫目標。

衛福部今年底目標聘用人數，包含心理師、職能治療師、護理師、心理輔導員、心理衛生社工及關懷訪視員等心理衛生人力為2001人，明年目標達到2489人。然而根據最新統計，截至10月人數僅有1454人；距離目標仍差一大段，甚至連去年底的目標1664人都沒達到。

衛福部目標在各地布建心理衛生中心，打造心理健康的衛生所，明年目標71處。有地方衛生局人員叫苦，專業人員幾乎集中都市，心衛中心都不太敢擴點，否則根本找不到人。心理健康司代理司長鄭淑心指出，每一年都有目標數，但是各縣市人力晉用狀況不盡相同。

彰化縣衛生局葉彥伯表示，心理諮商的人才特別難招募，要找已經養成的「即戰力」更是難找，諮商心理師可以選擇去醫院、開業諮商所，幾乎沒有人願意來心理衛生中心。因此彰化縣決定從剛畢業的學生下手，但這些新鮮人缺乏訓練，因此政府建立「培訓機制」，並以心衛中心需求導向培養。

葉彥伯說，政府尋覓諮商相關科系的畢業生，初期會有資深專家帶領，進階複雜狀況則採取個案導向的培養，也會有更資深的專家協助，類似醫師臨床的學徒制來培育人才。初階的業務養成可能只需要幾個月，但是心理師的經驗累積是不斷成長，成熟可能要幾年，難以明確界定成熟心理師需要多長時間培養。

人力 衛生局

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