曾仿效北市讓交通助理員開單 中市被批「養小蜜蜂」惹民怨作罷

桃園、台南想仿效北市增設交通助理員，警大退休教授蔡中志認為，警察受專業訓練，卻耗費大量時間處理違停，交通助理員可減輕基層負擔。不過，中市曾聘有交通助理員，卻遭批「養小蜜蜂」搶錢，還差點被議員刪預算。

交通助理員管理辦法2005年頒布，已行之有年，目前只有台北市的交通助理員可開罰單。基層員警說，警察業務繁忙，檢舉違停規定得去現場，若整條路都違停，開單就得花2小時，還得回派出所上傳系統，常用下班時間處理。

員警說，遇到檢舉達人，再忙也得先去現場，有些地區沒有拖吊場，開單後車輛不會馬上移置，檢舉人又來電批評辦事不力；若有交通助理協助取締，警察可喘口氣，也能專注在治安任務。

蔡中志說，民眾檢舉管道多、檢舉量大，員警月薪7萬元，受過專業訓練，卻要花許多時間處理違停；若有交通助理員可取締靜態違規停車，動態的交通違規等由警察處理，可減輕負擔。

台中市2013年聘請交通助理員，原本任務包含違規停車開單，後來有民眾提行政訴訟，質疑交通助理員的開單資格；台中高分院都駁回，支持交通助理員開單資格，但官員表示，實際取締時，非警察身分常遭質疑。

台中有議員批評，交通助理員開單比警察勤勞，連黃線、不影響交通也遭取締，造成民怨。中市府最後承諾，交通助理將以行政工作為主，不再執行開單業務。