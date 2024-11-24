違停抓不完 桃園、台南爭取交通助理員

桃園、台南違規停車問題大，民眾抱怨報警處理總是姍姍來遲，根本沒嚇阻力，都有民代建議增設交通助理員協助警察開單。

台中市府2013年就聘用交通助理員，原可協助開罰單，因議員揚言刪除人事預算，最後調整為執行行政工作，不能開罰單；目前共聘63人，每年人事費約2928萬元。北市府交通助理員除取締違停，也負責YouBike違規記點。

桃園警方表示，每年取締違停約50萬件，2022年達55.3萬件、2023年48萬多件，今年1至10月也有40.8萬件，違停件數雖減少，但取締仍疲於奔命。民眾抱怨，桃園大眾運輸不便利，汽機車違規停車多，上下班尖峰時段常塞車，用路人貪圖方便違規停車，就得左閃右躲，報警取締得等很久，等警察到場，違停駕駛也跑了。

桃園市議員彭俊豪說，基層員警工作量大，違停取締不完，壓縮偵辦與服務工作，聘請交通助理員可減輕警察負擔，也須加強交通助理員的執法公信力，另要有申訴管道，規畫好配套措施後再上路，可向北市取經。

台南市今年到10月有8起死亡車禍是因路邊違停肇事，加上市區路窄、觀光客多，市區違停亂象嚴重。市議員林依婷說，市區美食、名店、景點多，像海安路、民生路等處，併排、違停、路口10公尺內亂停嚴重，不能只靠基層警力取締，建議比照台北聘請交通助理員，可在原市區試辦，減輕員警壓力，也可改善違停亂象。

不過，桃園市警局交通大隊長李維振說，桃園市曾有交通助理員，後來改為業務助理、約用人員，目前約60人，未負責違規取締。交通局表示，中央嚴格管控員額，目前交通局人力也不足，若爭取到交通助理，會優先配置在業務單位。

台南市長黃偉哲說，將考量可行性，年底決定；台南市現有558名義交，可徵詢有意願者訓練成為交通助理員。台南市警局初步研議提案，以原市區6個分局（第一至第六分局），每個分局分配3名交通助理員共18名，將報市府研議相關細節、經費及人力來源等確定方案後執行。