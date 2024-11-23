老盟孤獨處方箋 活用高齡志工、時間銀行助社區共好

84歲的蔡奶奶早年車禍截肢，生活可自理但行動較不方便，因此很少外出，老盟孤獨處方箋計畫培育的高齡志工前來訪視，發現蔡奶奶不但喜歡唱歌也很愛漂亮，於是經常以音樂相伴，後來志工舉辦社區音樂活動，蔡奶奶盛裝打扮登台高歌一曲，不但獲得成就感也圓了年輕時的夢。

這是老盟孤獨處方箋合作社區「台東縣關山區新埔社區」分享的實際案例，老盟於今舉辦2024年「孤獨處方箋及偏鄉共好暨高齡人才再運用」研討會暨成果分享交流會，邀請合作社區分享寶貴經驗。

與會的衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，生活中所有一切都是發生在社區，在共生社區哩，沒有人是被照顧者，社區要建立自己的運作方式，讓社區力量在地化。新北市政府社會局局長李美珍分享新北市的佈老時間銀行經驗，強調社區要因地制宜，盤點自己的特色與資源才有可以永續共好。

老盟秘書長張淑卿表示，高齡不是負債而是資產，社區將中高齡及高齡志工培育成專業型志工，陪伴有需要幫助的獨居長者，社區也要建立一套機制帶領團隊執行，從孤獨處方箋是從高齡出發，但不是只有照顧高齡，而是照顧社區每一個人，如此才能達成社區共生。

中華金點社區促進聯盟秘書長邱秀蘭表示，志工要懂得長者在想甚麼，也要做好心理建設，一開始敲門被拒是正常的，要有耐心建立關係以及陪伴，也提醒志工不要單獨行動而是四至五人一組進行訪視，她鼓勵高齡者參與社區活動，新北市永和區民權社區的志工隊長今年已經90歲高齡，就是最好的榜樣。

由於孤獨處方箋計畫有起訖日，因此，台北市文山區明興社區發展協會理事長鄭嘉莉提醒，志工應一開始就讓長者知道此項計畫的執行日期，提醒長者不要太過依賴，計畫結束時要讓長者知道未來若需要幫忙應如何尋求協助，以免讓他們產生被遺棄感，目前做法都是導入據點繼續關懷。

今日論壇也以時間銀行為主題，談社區如何運用時間銀行機制來達到共好，金門大學教授南玉芬談到，全球都在推動時間銀行，但時間銀行的服務對象不應侷限於老人，否則吸引進來的服務會不夠多元。

她以美國馬里蘭州的夥伴照護計畫為例，該州以時間銀行模式鼓勵60歲以上長者，用時間交換生活所需的各項服務，最常見的是交通服務，與其幫忙購物不如帶他去購物，居家修繕像是換燈泡、修水龍頭等，因此，社區要思考的是民眾可以拿甚麼來換取其他服務，透過社區能夠促進更好的人力累積，也是實踐永續。

新北市政府社會局局長李美珍分享，新北市「佈老時間銀行」目前的作法是，由社區志工媒合「佈老志工」服務獨老，社區會先辦理志工訓練，培育志工可以進行到宅服務，以健康促進運動為主，所存服務時數未來可以進行服務兌換。

台灣即將成為超高齡社會，新北市政府社會局局長李美珍鼓勵民眾以「新五老運動」營造社區的高齡友善環境，所謂新五老運動指的是老有所用、老有所為、老有所學、老有所樂、老有所望，唯有先學習變老、認識老化，讓自己先成為友善老人，才有可能做到高齡友善社區。