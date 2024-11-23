一代詩魔洛夫詩書之美特展 即日起推出

超現實主義的文壇巨擘「詩魔」洛夫，擁有雄傑豪邁與細膩交融的書法風格，作品展現出「書中有詩，詩中有書」的特色。近期在新北石碇區Loft森活休閒園區舉辦的「洛夫詩書之美特展」，筆觸與章法透過詩意的展現，巧妙融合了詩情與書藝，境界深遠。

洛夫詩書之美特展即日起至12月22日在Loft森活休閒園區，開放時間每日上午10時到下午6時。

特展展出的作品，有大家耳熟能詳的洛夫詩作，如《因為風的緣故》、《煙之外》，將以多元形式的展出；還有巨幅的書法作品《迴響》、《石濤寫意》、《雪香十里》、《紙鶴》；另有寫在扇面上的《禪味》、《井邊物語》、《金龍禪寺》等作品。

Loft17森活美術館館長林泊佑表示，此次特展的緣起，是因為他是在台灣伊柔公司因緣際會欣賞到一幅洛夫贈予伊柔的墨寶「肌膚有夢，伊柔有心」，引發策畫這個展覽的動機。

館方說，洛夫曾以一首藏頭詩「你是我唯一的愛」，表達他對妻子陳瓊芳一生的愛。洛夫一心一意的愛，在這次的展覽中，將以情詩、情書，以及兒子莫凡（民歌手凡人二重唱之一）譜曲創作的《因為風的緣故》無限釋放，如同洛夫一心一意鍾愛伊柔的紫根油，結下長達20年的紫根之緣。