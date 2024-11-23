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把握周末轉乾回溫 下周入秋最強冷空氣襲、低溫探11度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周二起鋒面通過、東北季風增強，先「濕冷後乾冷」。聯合報系資料照片
下周二起鋒面通過、東北季風增強，先「濕冷後乾冷」。聯合報系資料照片

中央氣象署表示，東北季風明、後天減弱，緊接下周鋒面通過，有一波較強冷空氣接近大陸冷氣團等級。明天至下周一雨勢逐漸減少、回溫，下周二起鋒面通過、東北季風增強，先「濕冷後乾冷」，北部及東半部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，最冷時間點預計在周三晚間到周四清晨，近山區、沿海空曠地可能降至11、12度。

氣象署預報員張竣堯表示，明天清晨仍受東北季風影響，天氣偏涼，東北季風白天起減弱，明後天基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，其中，明天東北部有局部較大雨勢，大台北東側及花東偶有零星飄雨，桃園以南多雲到晴天氣穩定。

張竣堯指出，下周二鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。周三冷空氣南下過程，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。周四至周五清晨轉乾冷，東半部有零星雨，其他地區多雲到晴。

他表示，明天清晨各地低溫約18至22度，白天溫度回升，北部及東半部高溫21至25度，中南部27、28度，下周一再回升1至2度。周二起明顯降溫，這波冷空氣有接近大陸冷氣團等級，北部先降到18至20度，其他地區20至26度，周三晚間到周四清晨僅13至18度左右，北部及宜花地區約13至16度。

他也說，由於這波冷空氣偏乾冷，周三晚間到周四清晨在近山區、沿海空曠地可能再降至11、12度。周五清晨不排除受輻射冷卻影響，部分地區也有11、12度，預計周五白天至周六溫度才會回升。

冷氣團 東北季風 鋒面

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