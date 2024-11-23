快訊

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

老莊思想開導民眾 高市婦幼隊謝勝隆獲家暴防治金馬獎

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
50歲高雄市婦幼警察隊警務正謝勝隆在警界任職26年，其中16年投入家暴防治工作，今獲衛福部保護司紫絲帶獎。記者林琮恩／攝影
50歲高雄市婦幼警察隊警務正謝勝隆在警界任職26年，其中16年投入家暴防治工作，今獲衛福部保護司紫絲帶獎。記者林琮恩／攝影

50歲高雄市婦幼警察隊警務員謝勝隆在警界任職26年，其中16年投入家暴防治工作，今獲衛福部保護司紫絲帶獎。他是全台唯一一位國際刑警，並曾赴美國聯邦調查局與兒童暴力犯罪專案小組受訓。謝勝隆說，服務過程中看遍人情冷暖，因此即使有升官機會，仍留在基層防暴崗位，最希望社會找回早期街頭鄰里互相關心的溫暖環境。

衛福部保護司長張秀鴛表示，紫絲帶獎是保護業務的「金馬獎」，家暴防治必須透過警察、醫師、社工、檢察官、家防官等，跨網絡一棒接著一棒，才能完善防治，舉辦紫絲帶獎除希望表彰工作中令人感動、付出很多的個人，也希望獲獎人受到鼓舞，可把防暴精神帶回團隊中，影響同仁與服務對象，帶來善的循環。

謝勝隆說，印象最深刻的個案，是一位在高雄市區工作的男士，每天辛苦工作之餘，還會回到遠在高雄山區的旗山老街買飯照顧妻兒，但其外籍配偶妻子卻發生外遇，該男子很難承受，一時不知如何排解而犯下家暴。謝勝隆致電關心時，男子還說，已不想活，連心臟病用藥也因掛不到醫師，懶得去拿。

謝勝隆除協助聯繫醫院社工，幫忙該男子掛號外，也以蘇東坡、紅樓夢、安娜卡列尼娜等文學經典，協助對方排解情緒，例如告訴對方，蘇東坡即使非常倒霉、遭到貶謫，仍試著讓自己快樂，安娜卡列尼娜書中女主角，即使出身富貴，仍遇到外遇，這些不是自己的錯，不要增踏自己，要走出另一條路。該名男子流下感激的淚水，最終理性解決問題，與妻子和好。

謝勝隆說，保護議題並非一人可以解決，本次得獎，希望藉由分享在婦幼隊的經驗，讓更多人被觸動，找回鄰里之間彼此關心的氛圍，透過及早辨識、及早處理，民眾如果遇到疑似家暴事件，只要打一通110、113，不必插手，就有警察、社工會到場協助。

謝勝隆在103年赴美國聯邦調查局兒童暴力犯罪專案小組，他說，台灣保護服務做得很前面，但兒少性剝削議題，隨科技日新月異，演變為各式兒少性影像流傳，讓戀童人士有機可乘，到社區、網路上引誘孩童，加以施暴，提醒民眾除不要讓孩子拍攝相關影像外，對於兒少性影像的流傳，也要提高警覺。

衛福部保護司長張秀鴛表示，紫絲帶獎是保護業務的「金馬獎」，家暴防治必須透過警察、醫師、社工、檢察官、家防官等，跨網絡一棒接著一棒，才能完善防治。記者林琮恩／攝影
衛福部保護司長張秀鴛表示，紫絲帶獎是保護業務的「金馬獎」，家暴防治必須透過警察、醫師、社工、檢察官、家防官等，跨網絡一棒接著一棒，才能完善防治。記者林琮恩／攝影

家暴 警察

延伸閱讀

前港支聯會副主席鄒幸彤紀錄片入圍金馬獎 製作團隊：讓事實發聲

鋼琴老師疑夫外遇狂潑熱水至命危 遭判5年8月徒刑

金馬61／世界級華人盛會有夠猛！「典禮五大亮點」一次看

關繼威苦等近40年重返金馬獎 下台前暖舉獲全場喝采

相關新聞

把握周末轉乾回溫 下周入秋最強冷空氣襲、低溫探11度

中央氣象署表示，東北季風明、後天減弱，緊接下周鋒面通過，有一波較強冷空氣接近大陸冷氣團等級。明天至下周一雨勢逐漸減少、回...

健保財務危機 醫界專家：政府負擔、補充保費都應調漲

健保財務緊繃，衛福部健保署日前證實，已著手研擬「健保法」修法，預計補充保費費率調整與一般保費脫鉤，且針對六種補充保費項目...

本土海外牙醫明隔空較勁 衛福部長重申3重點

本土、海外牙醫近期頻頻交鋒，明天更分別要走上街頭、召開記者會，衛福部長邱泰源今重申，每年海外醫學生回台實習名額維持50個...

常住國外照樣要乖乖繳健保費 衛福部長：這樣才公平

健保「停復保」制度將走入歷史，衛福部昨預告，12月23日起旅外國人健保不可停保，出國逾6個月仍要繳費，衛福部長邱泰源今表...

本土小牙醫明天上街 「前輩」陳時中發話籲理性討論

波波醫師醫療糾紛讓爭議延燒，反對波波牙醫的本土小牙醫聯盟，不滿衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫」，有條件開放海外牙醫生赴...

11月還在穿薄長袖！她嘆「冬天來得好晚」 天氣粉專揭變冷時間點

11月即將結束，一名網友分享，今年好像都還沒有冬天的感覺，每天都還是只穿一件薄長袖就出門，甚至連睡覺都還要開電風扇才睡得著，好奇發問「大家更喜歡夏天還是冬天呢？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。