老莊思想開導民眾 高市婦幼隊謝勝隆獲家暴防治金馬獎

50歲高雄市婦幼警察隊警務員謝勝隆在警界任職26年，其中16年投入家暴防治工作，今獲衛福部保護司紫絲帶獎。他是全台唯一一位國際刑警，並曾赴美國聯邦調查局與兒童暴力犯罪專案小組受訓。謝勝隆說，服務過程中看遍人情冷暖，因此即使有升官機會，仍留在基層防暴崗位，最希望社會找回早期街頭鄰里互相關心的溫暖環境。

衛福部保護司長張秀鴛表示，紫絲帶獎是保護業務的「金馬獎」，家暴防治必須透過警察、醫師、社工、檢察官、家防官等，跨網絡一棒接著一棒，才能完善防治，舉辦紫絲帶獎除希望表彰工作中令人感動、付出很多的個人，也希望獲獎人受到鼓舞，可把防暴精神帶回團隊中，影響同仁與服務對象，帶來善的循環。

謝勝隆說，印象最深刻的個案，是一位在高雄市區工作的男士，每天辛苦工作之餘，還會回到遠在高雄山區的旗山老街買飯照顧妻兒，但其外籍配偶妻子卻發生外遇，該男子很難承受，一時不知如何排解而犯下家暴。謝勝隆致電關心時，男子還說，已不想活，連心臟病用藥也因掛不到醫師，懶得去拿。

謝勝隆除協助聯繫醫院社工，幫忙該男子掛號外，也以蘇東坡、紅樓夢、安娜卡列尼娜等文學經典，協助對方排解情緒，例如告訴對方，蘇東坡即使非常倒霉、遭到貶謫，仍試著讓自己快樂，安娜卡列尼娜書中女主角，即使出身富貴，仍遇到外遇，這些不是自己的錯，不要增踏自己，要走出另一條路。該名男子流下感激的淚水，最終理性解決問題，與妻子和好。

謝勝隆說，保護議題並非一人可以解決，本次得獎，希望藉由分享在婦幼隊的經驗，讓更多人被觸動，找回鄰里之間彼此關心的氛圍，透過及早辨識、及早處理，民眾如果遇到疑似家暴事件，只要打一通110、113，不必插手，就有警察、社工會到場協助。